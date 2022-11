Cuarenta y seis familias recibieron el decreto de adjudicación de su tierra

Este viernes, en las instalaciones de la Secretaría de Planificación del Municipio y con la presencia del intendente Pablo Grasso, se llevó a cabo el acto de firma de convenio y entrega de adjudicaciones a los arrendatarios de tierras fiscales a través del Programa de Regularización Impositiva y de Ocupación de Tierras (PRIOT).

En el acto estuvieron presentes el arquitecto Horacio Capel, Secretario de Planificación y Obras Públicas; el contador Diego Robles, secretario de Hacienda y la directora de Tierras y Catastro Carla Lobos. Acompañaron además el ministro de Gobierno de la Provincia, Leandro Zuliani; el diputado provincial Martín Chávez, concejales y secretarios municipales.

Esta acción se enmarca dentro de un programa que lleva a cabo la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Hacienda, impulsora de un plan de regularización tributaria específico para aquellos contribuyentes que se encuentren en carácter de arrendamiento. Por ello, la Secretaria de Planificación y Obras Públicas a través de la Dirección de Tierras y Catastro realizó una actualización de datos, llegando a un total de 600 vecinos que se encuentran en carácter de arrendamiento y no cuentan con la adjudicación en venta de su tierra.

En este contexto, hoy un total de 46 vecinos de Río Gallegos recibieron el decreto de adjudicación en venta, adhiriéndose a dicho programa y siguiendo los pasos legales de la ordenanza 6475/2008 y su ordenanza modificatoria 8982.



Grasso valoró el esfuerzo de los vecinos

Tras la entrega de decretos, el intendente Pablo Grasso destacó la voluntad política de las distintas áreas del Municipio “para que cada uno de los vecinos tenga derecho a tener su tierra en nuestro país, tal como marca la Constitución Nacional”. “Hoy estamos resolviendo los problemas de gente que durante muchos años habitó su vivienda con mucho esfuerzo, soportando distintas situaciones políticas y administrativas que no se resolvían. ¿Cómo no vamos a darle la oportunidad de tener su título de propiedad? Son vecinos que tienen su legado en este Río Gallegos, una ciudad que se hace linda con su gente, con sus distintas conformaciones sociales y pensamientos tan distintos, pero con un solo objetivo: tener una ciudad más linda, más ordenada y una ciudad propia a la que queremos todos y de la cual debemos apropiarnos y tener ese sentido de pertenencia”.

El Intendente Grasso felicitó a los adjudicatarios “por seguir apostando a Río Gallegos con su propia tierra para construir una ciudad más unida”.



Consideraciones

En relación a la entrega de adjudicaciones a los arrendatarios de tierras fiscales, el Secretario de Hacienda Diego Robles manifestó su satisfacción “de poder cambiar realmente la vida de cada uno de estos vecinos; no queremos ser una gestión de paso, porque tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después que es lo que nos pide el intendente”, dijo.

Explicó “el problema estructural de muchos años que tienen las ciudades, donde vecinos que han apostado a esta ciudad construyendo su casa y sus sueños no podían tener el título porque el Estado no estaba o no hacía lo que debería hacer. En este trabajo que se hizo entre todos, encabezado por Daniela Peralta (Directora de Recaudaciones), se armó un programa para darles solución a más de seiscientos vecinos que se encontraban en esta situación. Ahora van a poder tener el decreto de adjudicación y la tranquilidad de que le dejan un techo a sus hijos".

Por su parte, la directora del Departamento Tierras y Catastro del Municipio, Carla Lobos, señaló: “es una tarde muy emocionante. Entregamos 46 adjudicaciones en venta de vecinos que tenían un arrendamiento de un terreno fiscal. Es un acto muy importante porque sabemos del esfuerzo que hay detrás de cada vecino que residen en nuestra ciudad desde hace cuarenta años y hoy pudieron regularizar su situación”.

Lobos destacó además “el compromiso asumido por el municipio de regularizar esta situación en la cual se encuentran cerca de 600 vecinos de Río Gallegos, donde la idea es que cada familia pueda obtener su título de propiedad y llevarles una respuesta desde el municipio”.