El aniversario de Río Gallegos se acerca y ya están empezando las inscripciones de alojamientos temporarios, para que todos los turistas que vengan a la ciudad tengan la posibilidad de pasar la noche en la localidad. Mercedes Neil, directora de Turismo de Río Gallegos, en comunicación con EL MEDIADOR dijo “estamos esperando que este año puedan inscribirse muchas personas”.

Neil comentó sobre la apertura de inscripciones para el registro de alojamientos temporarios que abrieron ayer, "en esta primera instancia se llena el formulario y una vez realizado el mismo, nos ponemos en contacto para realizar una revisión y ver que este todo en regla y cumpla con los requisitos que se pide”. Además, dijo “los alojamientos temporarios se activan una vez que la ocupación hotelera este al 100%. Es un plan B que tenemos para que todos los turistas que vengan puedan hospedarse en la localidad”.

Sobre los requisitos que se solicitan, explicó que “deben tener un juego de llaves más para el turista, tener las condiciones básicas del lugar del alojamiento, las habitaciones no deben ser compartidas por personas que no se conozcan, baño con agua fría y caliente, etc. Son varios los requisitos que se deben cumplir”.

También hizo referencia a los City Tours que se realizarán durante el aniversario de Río Gallegos “tenemos una grilla de esas dos semanas completas de city tour. Todos esos eventos serán con inscripciones previas. Cada día hay una actividad turística para realizar, para el vecino o turista, previo a los shows”, finalizó.