Los guardaespaldas de Scaloni

Conformar un plantel de fútbol, elegir las piezas que encajen con el modelo de juego y las ideas a desarrollar en una cancha es tan complejo como pensar en un cuerpo técnico. Lionel Scaloni que, con el correr de los resultados y los títulos obtenidos, ya no necesita exhibir su curriculum ante nadie, pudo consolidar un grupo de trabajo con figuras que se mantienen al margen de la mediatización constante, pero que revisten gran importancia a la hora de la operatoria diaria para que “la Scaloneta” pueda continuar su marcha a paso firme.

Dentro de ese laboratorio, a parte del entrenador surgido de las entrañas del pueblito de Pujato, se alistan Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y el analista de datos y vídeos, Matías Manna. Además de preparadores físicos, médicos y kinesiólogos. Cada uno desde su lugar está pendiente de los detalles que permiten que el camino del funcionamiento de la Selección se encuentre con la menor cantidad de escollos posibles y la decisión final del DT tenga el mínimo margen de error.

“Tratamos de dividirnos tareas, pero las decisiones las toma Lionel. Nosotros ayudamos a la defensa y damos opinión en lo que nos pida. Cuando les hablamos a los defensores no es que nos sentimos con más derecho, pero es la posición que más conocemos y lo hacemos con más seguridad. Pero tratamos de ayudar a Lionel, que es lo principal", contó Walter Samuel, en uno de los tantos documentales que se lanzaron en los últimos meses sobre la intimidad de la albiceleste.

El ex defensor de Boca fue convocado como ayudante de campo por su pasado como jugador de la Selección y como uno de los laderos permanentes de Scaloni, dado que Aimar, además de formar parte del banco de la mayor, también está al frente de la Sub 17. Samuel es la carta de consulta ante cada cambio y un pilar fundamental, junto con Ayala, a la hora de trabajar los mecanismos defensivos. Se muestra muy atento durante los partidos y cada movimiento lo piensa más que Kaspárov, el gran maestro del ajedrez.

Por otra parte, la figura del Ratón Ayala, uno de los jugadores con más actuaciones en la albiceleste, después de Lionel Messi, Javier Mascherano y Javier “Pupi” Zanetti, y con una vasta experiencia en mundiales, se convirtió en otro de los asesores con más peso para el entrenador pujatense. Su presencia alimenta la calma de un plantel que convive con las presiones históricas de conquistas mundialistas que diariamente son la tentación de las comparaciones con todo lo que sucede en la actualidad. “No tenemos que cargar con ninguna mochila, al contrario, tenemos que competir. Nuestro deber es cada partido jugarlo como si fuera el último", había dicho el exdefensor antes de la llegada del equipo a Qatar.

El tridente de ayudantes de campo de Scaloni, lo cierra Aimar. El ídolo de Messi, como reconoció tantas veces el diez rosarino. La llegada a la Selección del ex volante de River y Valencia, entre otros equipos, le da vigencia a la pedagogía que legó José Pekerman y Hugo Tocalli y amplió las bases de un trabajo formativo, en el que a cargo de la Sub 17, intenta desarrollar un regreso al grado cero de la diversión del fútbol. Algo que está cada vez más opacado por las exigencias físicas que no le permiten a la estrategia “una buena jugadita”, como decía Eduardo Galeano.

"La idea de empezar con los chicos fue más porque pienso que ahí es solo fútbol, divertirse e intentar aprender", destacó en su momento el exfutbolista de Río Cuarto. “Para mí no se entrena igual a adultos que a chicos. A un chico de 13, 14 o 15 años, mi opinión es que tiene que ser más salvaje, más libre de toque. Con el tiempo las cuestiones tácticas se incorporan. Vos para hacer un movimiento táctico, para recibir una pelota tenés que tener con qué quedártela. Hoy tienen menos el jugar por jugar y jugar por jugar es maravilloso”, extendió en su reflexión.

Para Aimar, el placer del juego y la experiencia de cada momento que toca vivir en el deporte, más allá de la competencia y la importancia de los buenos resultados, es uno de los factores principales a tener en cuenta dentro de su rol como formador. “Hay que vivir. En el deporte salvo los tres monstruos del tenis y alguno más, la mayoría de las veces, estamos más perdiendo que ganando. En un mundial, gana uno y los otros 31, pierden. Hay que disfrutar”, dijo a principios de este año en una entrevista para el podcast La Selecta.

Y, por último, y no menos importante, aparece la figura de Matías Manna, el encargado de desmenuzar con meticulosidad los datos que arroja la Big Data, analizar vídeos y establecer qué hábitos se repiten en las estrategias. Está considerado como el cerebro de esta selección y su primer vínculo con la observación de partidos fue el fútbol de Guardiola. Fue el creador del blog “Paradigma Guardiola” - cuando todavía su nombre no era referencia del fútbol moderno – y antes que nadie explicó los por qué de la excelencia táctica del actual entrenador de Manchester City.

Manna está al tanto del crecimiento de la tecnología en el fútbol, pero su labor no pierde de vista el pensamiento de Scaloni. Está en línea con la visión del entrenador y su mirada es parte de un conjunto de aspectos centrales que se construyen a partir del entrenamiento diario del plantel. No se centra en la linealidad de lo que muestran los vídeos ni en la interminable cantidad de información que maneja en Wyscout, la plataforma más utilizada para analizar todos los elementos que se involucran en el desarrollo de un partido. El plus de su trabajo radica en la entrega de una observación sistémica que brega por un juego orgánico y natural. Algo más parecido a una pizarra de vestuario, que se mantiene distanciada de los elementos fríos y duros de los softwares.

