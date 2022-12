Oscar Sandoval: “Lo que más le duele a CFK es la idea de que la proscriban”

La condena de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como Vialidad ha dejado muchas opiniones en el ámbito político. Oscar Sandoval, ex Intendente de Los Antiguos, estuvo en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR y afirmó que “ella no quieren que sigan ensuciando al peronismo con su imagen”.

“La verdad que estoy muy consternado, se vuelve a repetir la historia de las proscripciones, lo importante para esta mafia es proscribirla porque es la única forma en que ellos piensan que se termina el consenso y se detendrá esta fuerza incontrolable que tiene Cristina”, aseguró Sandoval respecto a sus sensaciones tras la condena y agregó “el tema que más nos preocupa es lo que ha sucedido ayer en este hecho histórico tan terrible para la democracia y el peronismo”.

Por otro lado, comentó como tendría que actuar el peronismo ante la proscripción de Cristina: “El partido tiene que tomar ejemplo de los viejos peronistas que aun estando proscriptos nunca bajaron los brazos, tenemos que unirnos por lo menos para cuidar que esto no ocurra en el futuro”.

A su vez, enfatizó “me parece que hoy más que nunca debemos tomar de las manos y volver a reivindicar la defensa de la democracia y que estas cuestiones no se sigan cometiendo”.

Para concluir, el ex Intendente de Los Antiguos hizo mención sobre el discurso de la ex presidenta al conocer su sentencia: “Los lideres como ella siempre está diez pasos delante de nosotros, es como un diagnóstico que ella tiene hacia lo futuro. Lo que dijo lo ha dicho con lo más profundo de su sensibilidad, no porque tenga miedo de ser la candidata, sino que no sigan ensuciando al peronismo con su imagen”.

Y cerró: “A un político de ese tamaño como es Cristina, para mí lo que más le duele a ella es la idea de que la proscriban”.