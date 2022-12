Días atrás, Brigadistas de Parques Nacionales y todo el país iniciaban un paro de 48 horas ante “un incumplimiento en liquidaciones de viáticos en tiempo y forma”. Esto surgía por la falta de respuesta por parte del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), por lo que llevaron adelante un paro de 48 horas exigiendo “el inmediato pago de los viáticos adeudados”.

Al respecto, Marian Neme, brigadista de El Chaltén, dialogó con EL MEDIADOR contó novedades tras el paro nacional desarrollado la semana pasada. “Este paro se vienen realizando asambleas en todos los Parques, ya la situación hace que estemos en todo el país y desde las diferentes áreas en asambleas y pudiendo unificar criterios y la lucha”.

“Un tema fue el de los viáticos, que llegando a la situación de las fiestas y aumentos de esta época, afrontando los gastos de ir de viaje, y que no te paguen los viáticos es muy duro. Hay muchos compañeros que ganan por debajo de la canasta básica, y de alguna manera los viáticos vienen a compensar esa situación”, expresó.

Por consiguiente: “Hay que hacer un recorrido de muchos años, hay compañeros y compañeras que tienen más de 20 años como brigadistas en planta transitoria. No tenemos el acceso a planta permanente. Esta situación se arrastra hace muchos años, más allá de las mejoras como el Convenio Colectivo de Trabajo”.

“Somos poca cantidad de personas, no hay una diferencia económica lo que hacemos los brigadistas para el Estado, es porque no hay interés”, puntualizó la brigadista quien indicó que no llegan a ser 400 brigadistas y del sistema nacional 300 aproximadamente.

Por último, habló sobre la realidad del Parque Nacional Los Glaciares y remarcó “lo que más hacemos es la atención de emergencias en senderos y no hay ningún tipo de equipamiento. Hay costos que terminamos asumiendo nosotros por amor al trabajo”.