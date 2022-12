El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, denunció penalmente por "espionaje ilegal" al diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade a raíz de una nueva filtración de chats del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta con Silvio Robles, hombre de extrema confianza del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

"Me voy a poner a disposición de la Justicia porque es muy ridículo lo que está diciendo (D'Alessandro) y es evidente que trata de confundir y desviar el eje", afirmó Tailhade en AM750.

Este jueves por la noche, el ministro de Seguridad porteño negó la veracidad de los mensajes filtrados y anunció que llevará a la Justicia a Tailhade. Los chats fueron publicados en un sitio web y se desconoce hasta ahora el origen de la fuente.

"Ni son falsos los chats, ni yo tengo algo que ver con la difusión. Que D'Alessandro haga lo que quiera con la denuncia", agregó el diputado nacional en Aquí, Allá y en Todas Partes.

En ese sentido, Tailhade aclaró que, horas antes de su difusión, la vocera del funcionario de Rodríguez Larreta, el propio ministro y varios periodistas tenían conocimiento de una nueva filtración de mensajes.

Además, el legislador se refirió a las conversaciones entre D'Alessandro y el vocero de Rosatti y señaló que ese intercambio hace alusión las designaciones de los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura y los fallos de la Corte al respecto.

"Marcelo D'Alessandro, Silvio Robles y Federico Villena (juez federal de Lomas de Zamora) conforman un equipito que trabaja distintos temas. Robles, a través de su íntima amistad con D'Alessandro, le hace llegar dinero a este hombre para que lo reparta entre los distintos referentes del PRO. Tienen una relación muy cercana, es vox populi esto en el ambiente. Acordate que en la declaración jurada de D'Alessandro aparece un préstamo personal de Villena en dólares bastante jugoso", explicó.

En ese sentido, Tailhade recordó que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires negó en una entrevista televisiva tener diálogo con Robles, pero que el Estado nacional luego recusó a Rosatti porque D'Alessandro arribó junto al vocero del juez supremo a una fiesta de cumpleaños el 15 de agosto de 2022.

Por último, se refirió a la posibilidad de iniciar un proceso de juicio político: "No se trata de que un diputado tenga una iniciativa aislada. Me parece que ese tema tiene gravedad y está generando un conflicto de poderes de dimensión que todavía no podemos advertir en su plenitud".

Y concluyó: "Me parece absolutamente necesario que sea el Presidente, el Poder Ejecutivo, el que lleve adelante esto y no un legislador o un ciudadano".

FUENTE: PÁGINA 12