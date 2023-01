El acuerdo de intercambio de información automática entre Argentina y Estados Unidos finalmente entró en vigencia el primero de enero, con la publicación de la documentación este lunes en el Boletín Oficial. Por estas horas, los argentinos con cuentas sin declarar averiguan en estudios contables qué hacer con el dinero. El Gobierno presentará en sesiones extraordinarias un proyecto de blanqueo de capitales.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el documento completo de 58 páginas titulado “Acuerdo entre el gobierno argentino y de Estados Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional e implementar el Fatca”. Allí figuran los 10 artículos donde queda delineada la letra chica del alcance del acuerdo modelo IGA 1, junto con los dos anexos y el memorando de entendimiento, que lleva la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, y del embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley.

La publicación, si bien fue hecha hoy, establece que el acuerdo entró en vigencia el primero de enero del 2023, luego de haber sido firmado el 5 de diciembre pasado. Es en el marco de la ley 24.080, con instrumentos bilaterales que “no requieren aprobación legislativa”. Si bien el texto está en inglés, se aclara que deberá prepararse un texto en idioma español, que será considerado “igualmente auténtico, tras un intercambio de notas diplomáticas que confirme su concordancia”. La publicación lleva la firma de Santiago Montenegro, director en la Dirección de Tratados.

En el sitio web del Tesoro de Estados Unidos figura Argentina en el listado de 114 países con los que existen acuerdos intergubernamentales (IGA), con un pdf del modelo 1. Si bien desde que se firmó en diciembre figura “Not yet in effect”, es decir, que todavía no está en vigor, desde el Gobierno aclaran que simplemente no está actualizada la página, de hecho, este lunes fue feriado en Estados Unidos, pero ratifican que el acuerdo entró en vigencia.

Según pudo saber Ámbito en diálogo con estudios contables y brokers que prefirieron no ser mencionados, se observan muchos movimientos de los argentinos con cuentas en Estados Unidos. Las personas con montos de hasta u$s 150.000 son las que hacen movimientos a través de circuitos no formales, ya sea “cuevas”, financieras o cambistas, para traer los dólares al país con el pago de una comisión, o mediante el CCL. “Son las personas humanas poco interiorizadas, cuyos patrimonios no justifican hacer estructuras más sofisticadas”, contaron desde un estudio contable. Estos procesos de “repatriación” impactaron en la aceleración del dólar paralelo durante la última semana del año, según informó Economía.

De todos modos, tributaristas aclaran que muchas personas que están en modo “wait and see”, lo que hacen es dejar el dinero en las cuentas en Estados Unidos, pero sin que se genere ningún tipo de interés, para que no se informen. Durante diciembre vendieron sus posiciones ya sea en acciones, ETF, fondos de inversión, bonos, obligaciones negociables, o cualquier tipo de actividad financiera, y de esa forma no generar renta norteamericana. Lo que ocurrió en 2022 no será informado, dado que el acuerdo entró en vigencia en 2023, y la información llegará en septiembre del 2024. De todos modos, fuentes oficiales aclararon que ya pidieron información sobre 20 mil cuentas sospechadas, y podrían obtenerla este año en el marco del acuerdo que ya rige actualmente sobre pedidos de información por grupos.

Distinto es el caso de personas con patrimonios superiores a los u$s 150.000, contaron las fuentes consultadas. Allí avanzan en armar “estructuras más sofisticadas”, que no queden a nombre de una persona humana, sino de una sociedad, a través de por ejemplo una LLC. Muchos averiguan para abrir una sociedad en otro país que sea la propietaria de la LLC en Delaware, por ejemplo. “Habrá que ver si Estados Unidos tiene un IGA con ese otro país, en ese caso serán informados los rendimientos con ese país, pero no con Argentina”, detalló un contador.

Este es el servicio que salieron a vender muchos de los brokers de la city, que puede costar alrededor de u$s 5.000 anuales, según dónde se estructure la LLC, los socios, el armado de la estructura societaria, la apertura de la cuenta, las liquidaciones anuales de impuestos, el mantenimiento, la gestión, los honorarios, y la revisión periódica de diligencia debida. Lo que se va a informar en el intercambio de información es el formulario 1042 de la IRS, es decir, la AFIP de EE.UU. “Para que rindan estos costos y salir empatado, los inversores tienen que tener un treasury que les rinda al menos el 5% y para eso necesitás más de u$s 100.000”, comentó una fuente del mercado. Aseguran que por más que no hayan hecho este mecanismo en diciembre, pueden hacerlo en el transcurso del año, y lo que va a quedar registrado es que tuvieron una cuenta bancaria, por lo que la AFIP podrá preguntarles qué ocurrió.

