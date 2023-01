Bizarrap y Shakira lanzaron su Music Session y estallaron las redes

Un día después del anuncio, Bizarrap finalmente lanzó su BZRP Music Session #53, esta vez junto a Shakira. La cantante colombiana no se guardó nada y aprovechó el espacio del productor de música para dedicarle unas filosas líneas a su ex pareja Gerard Piqué.

No es la primera vez que Bizarrap abre su estudio para que otro artista se descargue. En marzo Residente de Calle 13 le pegó duro a J Balvin y ahora Shakira hace lo suyo con el futbolista español.

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", dispara la colombiana en uno de los momentos más picantes de la colaboración.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022 alrededor de rumores de una infidelidad de parte de él. Desde entonces, la cantante lanzó el single Monotonía junto a Ozuna y reveló que la separación es uno de los momentos más oscuros de su vida.

Por su parte, el productor disfruta de un momento de puros éxitos. Desde sus últimas Sessions con Quevedo y Duki, hasta el tema en honor a la Scaloneta que compuso con este último, cada tema nuevo rankea entre los más altos éxitos de Spotify en todo el mundo.

FUENTE: Ámbito.