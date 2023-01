Brutal ataque a una mujer policía en Recoleta

Una brutal situación tuvo lugar este miércoles en un comercio del barrio porteño de Recoleta, donde un hombre, visiblemente fuera de sí, atacó con violencia a una agente de la Policía de la Ciudad. Según muestran las imágenes de la agresión, el atacante arrojó a la uniformada al suelo y le propinó piñas y patadas.

Fuentes policiales precisaron que todo ocurrió a la altura de avenida Santa Fe y Uruguay. Allí, una oficial de la Comisaría Vecinal 2 B que realizaba una recorrida de rutina por la zona observó a un hombre que gritaba e insultaba a automovilistas que transitaban por la arteria.

Frente a este escenario, la oficial se acercó al individuo y lo instó a deponer su actitud. Sin embargo, en lugar de acatar la orden policial, el sujeto empujó a la oficial, la lanzó al piso de un comercio y luego la pateó en varias partes de su cuerpo.

La filmación que se viralizó en redes sociales muestra el momento exacto en el que la víctima, que estaba acompañada por una colega, ingresan a un local mientras reportaban el hecho. Al instante, el agresor aparece en escena corriendo a toda velocidad, pero frena su marcha al divisar a la agente con la que venía discutiendo. En ese momento, el hombre increpa a la uniformada, la toma de las manos y la lanza contra el piso del negocio.

El atacante aprovechó que la policía se encontraba indefensa y le propinó tres patadas en el cuerpo. Otros dos testigos quisieron detener al hombre, pero forcejeó y logró escapar del lugar.

Acto seguido, las trabajadoras del comercio donde ocurrió la agresión decidieron cerrar sus puertas e invitaron a pasar a las dos agentes policiales, que utilizaron sus handies para reporte y solicitar apoyo policial. Minutos después, llegaron más efectivos al lugar y detuvo al agresor.

Según confirmaron desde la Policía de la Ciudad a este medio, el hombre tiene 40 años y vive en la zona.

La oficial, de 27 años pero de quien no trascendió su identidad, fue atendida por una médica del SAME, quien realizó un control clínico sin necesidad de que fuera trasladada a un hospital.

Por su parte, la Unidad de Flagrancia Área Este del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Carlos Caputto, dispuso la detención del imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Las imágenes de este episodio reabrieron el debate sobre la formación que tienen los agentes de la Policía de la Ciudad antes de salir a la calle. En el video, que circuló rápidamente en las redes sociales, se puede ver cómo la primera de las mujeres sacó su tonfa cuando ya tenía al agresor encima, mientras que su compañera se acercó tímidamente para ayudarla.

El ex integrante de la fuerza y abogado defensor de muchos agentes en funciones, Diego Raidan, remarcó que en la grabación se observa “a dos jóvenes asustadas, que corrieron hacia un local, y a una persona que se les abalanza”.

“Lo primero que hizo la chica fue sacar la tonfa, pero con una actitud defensiva, ni siquiera en forma ofensiva. Yo vi varias cuestiones que me parecieron incorrectas. En primer lugar, hay algo que se llama binomio, que es la pareja de policías que sale a patrullar. Yo diría que deberían tener mayor cuidado para elegir a los efectivos que las integran, porque siempre tienen que estar compuestas por alguien más nuevo y otro de mayor experiencia, porque ante situaciones adversas como esta, el novato siempre puede acudir al más experimentado, como ocurre en cualquier profesión”, explicó.

En este sentido, el letrado señaló que, por el contrario, en este caso, a la compañera de la mujer agredida “se la vio totalmente retraída y no actuó ni siquiera cuando su colega estuvo en el piso”, por lo que consideró que, “evidentemente, (las autoridades) sacan a recorrer las calles a personas de una manera sistemática, mostrando un descuido total para con el personal”.

“Lo que te das cuenta es de que la preparación y la formación que muestra el Gobierno de la Ciudad no se vio reflejada porque ninguna de las dos tuvo una acción inmediata. Eso muestra que lo que me vendiste como un entrenamiento de primer nivel fue en realidad humo”, agregó.

Al respecto, Raidan advirtió que “se puso en grave riesgo a dos jóvenes, porque si este hombre que las atacó tenía un cuchillo, las podría haber matado”, por lo que pidió “intervenir en forma inmediata en lo que es la fuerza de seguridad”.

“Lo que hubiera hecho yo en esa situación, con 33 años de experiencia, es lo siguiente: obviamente, cuando aparece ese sujeto, la gente inmediatamente va a recurrir a mí. Lo primero que hago es comunicarme por radio para apoyo y que llamen al SAME. De esa manera, movilizo dos acciones inmediatas. Hasta que llegue el apoyo, claro que puede suceder lo que sucedió, que la persona se me venga encima, ahí tengo que saber cómo reducirla. La tonfa es un elemento de seguridad, evidentemente no la saben usar, porque tiene un mecanismo de funcionamiento muy útil para reducir, a partir del cual con un solo golpe podés tirarlo al piso y esposarlo, seas hombre o mujer”, remarcó.

En lo estrictamente jurídico, el abogado detalló que al atacante podrían acusarlo de “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, los cuales “son delitos excarcelables”, aunque señaló que si se comprueba que el sujeto tiene problemas mentales, “puede considerarse inimputable”.

“Además, toda acción de la Policía conlleva un sumario, ya sea favorable o no favorable, por lo que si el Gobierno porteño se siente atacado, inmediatamente van a responder diciendo que las chicas no supieron aplicar las normas que les enseñaron, lo cual yo creo que es falso”, cerró.

