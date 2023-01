Madonna anunció una gira para celebrar 40 años de música: ¿viene a la Argentina?

Madonna confirmó las primeras fechas para “Madonna: The Celebration Tour” a través de un particular video con un guiño a su película de 1990 “Truth or Dare”. El video presenta a Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y culmina con Amy Schumer, desafiando a Madonna a salir de gira e interpretar sus cuatro décadas de mega éxitos.

La celebración de la reina del pop busca repasar su inoxidable repertorio de más de cuatro décadas de trabajo artístico. También rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical.

La gira mundial incluye 35 ciudades y está producida por Live Nation. Comenzará en Canadá el 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver, BC, con paradas en Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles y más antes de llegar a Europa. Resta saber si en un futuro cercano se agregaran más paradas para el tour que incluyan ciudades de Sudamérica.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, dice Madonna en video.

FUENTE: DIB.