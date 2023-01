Larreta reveló que padece un "temblor esencial" tras viralizarse una foto tomando una botella de agua

"Tomo agua con las dos manos, pierdo al yenga y las selfies me salen movidas", de esta forma el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, contó este miércoles que padece un trastorno de salud llamado "temblor esencial".

Lo hizo en respuesta a fotos que se viralizaron en las redes sociales por la manera en que tomaba agua agarrando una botella con las dos manos.

A través de su cuenta de Twitter, Larreta contó: "Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto".

En un hilo de tuits, Rodríguez Larreta sumó una captura de un reciente meme en formato de burla que le dedicaron. Justamente, se lo ve a él tomando agua de una manera distinta a lo habitual.

"Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos", comentó Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño advirtió que no es algo que le impida seguir adelante con su rol. "Como se trata de una condición que no mejora ni empeora, a medida que fui creciendo fui aprendiendo a convivir con esto. Y como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida", añadió.

Rodríguez Larreta aclaró que "algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención".

"Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo", concluyó.

