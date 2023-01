"Le pegué unas pataditas en la cola", la confesión de la madrastra de Lucio Dupuy

El caso de Lucio Dupuy ha causado conmoción en todo el país, y en las últimas horas se conoció el testimonio de Abigail Páez, pareja de Magdalena, la mamá del pequeño. Ambas acusadas de haber golpeado y torturado al chico hasta causarle la muerte el pasado 26 de noviembre del año 2021.

Fue durante la audiencia del 7 de diciembre que la mujer declaró. Según publicó Infobae, asistió sola, sin la compañía de su pareja, y ahora su confesión que ha sido difundida, causó dolor e indignación en toda la sociedad. "Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no se. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: “No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar", dijo. La madrastra de Lucio Dupuy, sostuvo que el pequeño intentaba hablar, pero no le salían las palabras, aunque aseguró que todavía "estaba consciente".

Las frases más impactantes que dijo la madrastra de Lucio Dupuy en su declaración

En la declaración que duró una hora y a la que accedió por completo Infobae. Aunque en su relato tuvo muchas contradicciones con los datos revelados por la autopsia, Abigail Páez accedió a declarar pero sin responder una sola pregunta sobre lo que pasó aquella noche.

"Cuando estábamos en la ducha, él se estaba bañando parado. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible", continúo relatando.

Asimismo, aseguró que para ella era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar. Más adelante, la acusada dijo que Lucio perdió el conocimiento: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé", sostuvo.

Según dijo, lo tocó con el pie, esperando que reaccionará, le dio vuelta y lo puso boca arriba. Antes de cerrar su relato, la madrastra de Lucio aseguró que intentó hacerle RCP. "No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”, culminó.

