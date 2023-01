Una durísima goleada en contra y un panorama más que complicado. La Selección Argentina ya no depende de sí misma para seguir en el Sudamericano Sub 20 después de perder su segundo partido contra Brasil por 3 a 1, por la tercera jornada del Grupo A, en una noche torcida donde no le salió nada y hasta erró un penal.

No empezó bien la historia para la Albiceleste: a los ocho minutos del primer tiempo, y a la salida de un lateral que la defensa no pudo despejar, un balón suelto le quedó a Biro, que de volea venció al arquero Gomes Gerth.

Parecía encarrilarse todo cuando primero un cabezazo de Aguirre dio en el travesaño y después Gino Infantino tuvo la oportunidad desde el punto penal, pero el arquero Mycael se quedó con el remate contra el palo izquierdo.

Para colmo de males, a los 36 minutos, Andrey Santos capitalizó un grosero error en salida, agarró mal parada a la defensa y en un rápido contragolpe cruzó el tiro para poner el 2-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, la iniciativa fue de la Albiceleste, que a partir de los cambios mejoró sensiblemente -el ingreso de Nico Paz le dio más juego-, pero no tuvo ni la claridad colectiva ni la capacidad individual para revertir la historia.

Otro error defensivo grave en la salida provocó el penal de Lautaro Di Lollo sobre Vitor Roque, que el propio ‘9’ convirtió con un remate que debió ser anulado, porque se resbaló y le pegó en los dos pies la pelota antes de entrar.

Sobre el cierre, un tiro libre que ejecutó Paz y desvió Maximiliano González le dio el descuento a la Selección Argentina, que igualmente le servirá de poco porque la clasificación se definiría en un mano a mano ante Colombia, en el mejor panorama.

Es que el próximo miércoles, Argentina (0, -3) enfrentará a Perú (0) y, luego, los anfitriones (4) chocarán con Brasil (6). La Albiceleste dirigida por Javier Mascherano, además de vencer en sus encuentros, necesita que no ganen los cafeteros ante la Verdeamarelha y apostar todo al último turno del viernes.

FUENTE: Clarín