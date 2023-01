Lionel Messi rompió el silencio este lunes en diálogo con Urbana Play 104.3 FM. El capitán de la selección argentina se refirió a todo lo vivido en el Mundial de Qatar 2022 y la histórica consagración.

En una charla con Andy Kusnetzoff, la "Pulga" comenzó diciendo que "La Copa del Mundo es pesadita". Y afirmó: “Desde ese día cambió todo para mi. Se dio lo que soñé y deseé toda mi carrera. Y bueno, llegó casi al final".

La noche anterior a la final

"La noche anterior estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé. Tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien".

"Con Antonela seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial: hablamos antes de irnos a dormir pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos".

El "Ya está" dedicado a su familia cuando terminó la final

"Significó que ya está, que ya se había terminado. A ella, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Porque hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la Selección. Muchas decepciones, finales perdidas. Siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo".

"Y bueno, ganar la Copa del Mundo era como cerrar el ciclo... ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada, se terminó".

El momento en el que Montiel pateó el último penal

"Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé. Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imaginé que iba a ser de esta manera, llegar a ese momento fue lo máximo".

El momento que besó la Copa del Mundo

“La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba, me decía 'vení y agarrame que ahora sí me podés tocar'. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé”.

Los festejos en el país y la caravana en el micro

"Fue hermoso volver de esa manera. Fue un viaje largo. Llegamos a Ezeiza y estaba lleno de gente. Dormí una o dos horas, me levanté y ya había gente en el Obelisco tipo cinco o seis de la mañana. Me di cuenta de que iba a ser una locura y lo fue. Ves la felicidad de la gente, grandes y chicos, era inexplicable. Lo mejor de todo fue cómo se comportó la gente, porque había cinco millones de personas y no pasó nada, que podría haber pasado porque era una locura la gente en los puentes, a reventar. Alguno que se quiso tirar al colectivo... Una locura".

La explicación del "Topo Gigio" a Van Gaal

"No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también".

