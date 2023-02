González: "Es una apuesta fuerte que hicimos con la Provincia y con el Amplificar"

En este sentido, el intendente de Puerto Santa Cruz, Néstor González, destacó lo importante de sumar a la fiesta del Róbalo la presentación de los artistas de la provincia. Sobre primer día del evento expresó: "Es un día que acompañó este nuevo comienzo, y esta nueva apuesta que es tener un día más como el jueves, en este festival que día a día viene creciendo, y con mucho esfuerzo de cada una de las partes que construyeron este festival".

Asimismo, destacó el trabajo de los comerciantes, del patio de comidas, de los artesanos, de los pescadores y de los medios de comunicación presentes, a los "que hay que agradecerles por este gesto de estar hoy acá, en un día jueves".

"Es una apuesta fuerte que hicimos entre todos, con la Provincia de Santa Cruz y con el Programa Amplificar", puntualizó el jefe comunal y se refirió a la oferta gastronómica: "Tenemos más de 30 puestos de comida, cada uno de ellos, además de lo que brindan tienen un plato de róbalo para ofrecer, y esa es la parte que queremos potenciar a lo largo de este festival".

Entre las diversas actividades de la fiesta, González mencionó que programaron el arranque de la jineteada para este viernes a las 12:00 del mediodía, finalizando el domingo 5, "ellos también están sumando un día más, generalmente se hacía sábado y domingo, esto también es un desafío para ellos".

El impulso

La emisora provincial entrevistó a algunos de los músicos que hicieron su presentación en el escenario del 8° Festival Nacional del Róbalo, emplazado en el Camping Municipal Moisés Pinda, de Puerto Santa Cruz.

Facu Marín Cabrera, de Wilson Reggae del Sur, de Puerto San Julián, comentó que se sintió “excelente, nos recibieron de diez; pudimos concretar todo como estaba planeado, y pudimos dar el show entero, no pude venir con la banda completa, pero la gente lo disfrutó”.

Además, desde la primera presentación del Programa los vínculos crecieron muchísimo, “por suerte hicimos un relindo grupo, con el del año pasado del Amplificar, porque seguimos en contacto, y con los de ahora; así que quiero agradecerles a todos los músicos por el aguante, y desearles todos los éxitos”, señaló Cabrera.

Sobre su trabajo como artista, consideró que “Amplificar nos da una opción única, de poder presentarles a todos nuestro material, y ahora estamos con más ganas da de poder terminar las cosas que estábamos haciendo; ya veníamos terminado algunos temas, y la segunda placa de Wilson Reggae del Sur ya está para salir, quiero cerrar una placa completa de once temas”.

Por su parte, Kenway, de Gobernador Gregores, dialogó con la radio pública de Santa Cruz después de su presentación en el escenario de la Fiesta Nacional del Róbalo. Su líder manfiestó: “Primero estaba supernervioso, porque nunca había estado en un escenario así, pero después cuando la gente me aplaudió los temas me liberé, y me sentí super bien”.

En cuanto a la trayectoria, compartió: “Había estado en la fiesta del pueblo de Gobernador Gregores el año pasado, presentando un dos temas; y hace poco estuve en la Fiesta de Gallegos, con un par de temitas. Así que esta es la primera vez en un escenario de Festival con más tiempo, así que fue muy lindo todo. Los temas los hago yo, con mis dos productores de Buenos Aires; las letras son todas mías”.