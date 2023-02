“Me quedo con la frase de Cristina 'voy a hacer lo que tenga que hacer'", dijo el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi. La exmandataria había anunciado que no se presentará para los comicios de este año porque se sentía "proscripta", luego de ser condenada en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos púbicos en la sentencia del juicio de la causa "Vialidad".

El Presidente participó de una videoconferencia organizada por The Financial Times donde se debaten estrategias para el crecimiento sostenible. “No tenemos preferencia por Estados Unidos o por China, no creo en el mundo bipolar”, afirmó