El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, publicó este jueves un duro mensaje en las redes sociales contra el Gobierno nacional, en el que advirtió sobre el "daño gravísimo" que ocasionará a la economía la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández, de juicio político contra la Corte Suprema.

"Este juicio político promovido por el propio presidente de la Nación es un ataque más al Poder Judicial sobre el que tenemos dos certezas: la primera es que no va a prosperar, y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía.", expresó en Twitter Rodríguez Larreta, quien agudizó así el conflicto entre Nación y Ciudad, al atacar nuevamente a Alberto Fernández.

Duro mensaje de Larreta: "El desprecio del Gobierno por la Democracia"

De este modo, el jefe de Gobierno porteño publicó un comunicado en las redes sociales, titulado "El desprecio del Gobierno por la Democracia". En el mensaje realizó una serie de críticas al oficialismo nacional por el proyecto de juicio político a la Corte Suprema, como forma de "daño y avasallamiento de los Poderes de la República".

En el escrito de dos páginas apuntó, entre otras cuestiones, al daño económico que el proyecto de juicio político ocasionará al país, por la erosión institucional, de un Poder avanzando sobre otro. "¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial?", lanzó crítico Larreta.

A continuación, nuevamente dejó una pregunta en la que estableció más críticas al Gobierno: "¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?", agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad, haciendo referencia al presidente Alberto Fernández.

En otro de los pasajes del comunicado, el referente de Juntos por el Cambio (JxC) comentó: "Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades", sentenció.

Críticas de Larreta al Gobierno en clave electoral

El alcalde porteño hizo hincapié en la estrategia de la oposición, para bloquear el proyecto de juicio político y que no avance en el Congreso. "Los vamos a frenar en el Congreso. Estamos cada día más cerca del cambio", alegó, en claro tono electoralista, pensando en los comicios de este año.

"Lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Es lo que garantiza la vida, la libertad y la propiedad de cualquier ciudadano. Con una Justicia sometida al poder político, como pretende este Gobierno, todos los argentinos quedamos desamparados", argumentó Larreta, quien concluyó: "El futuro es respetando la ley".

