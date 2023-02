La estruendosa ruptura entre Fede Bal y Sofía Aldrey escaló a grandes niveles. La exposición de las infidelidades del actor no solo fue tema de conversación en la prensa de espectáculos y redes sociales, sino que también fue objeto de comercio con una frase que se volvió viral.

En plataformas digitales la frase “Yo no estuve con Fede Bal”, se volvió viral y con esto también quedó expuesta la creatividad de los internautas, quienes expresaron varios mensajes irónicos y especulaciones.

Fue tanta la resonancia de la frase que traspasó los límites de Internet y una marca publicó en un reconocido sitio web de ventas una remera que tiene estampada la frase viral. La prenda tiene un valor de $5500 pesos.

“En un mes pasamos del ‘andá pallá bobo’ de Messi al ‘yo no estuve con Fede Bal”, dijo una usuaria de Twitter haciendo referencia a los dichos que el futbolista argentino le dijo a un jugador de la selección neerlandesa durante el Mundial Qatar 2022 y que también terminó impresa en diferentes objetos.

La polémica separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

Fede Bal y Sofía Aldrey culminaron su noviazgo en malos términos, una trama de constantes infidelidades y generó que la joven se fuera de la casa que compartían en Ingeniero Maschwitz. Así lo contó Yanina Latorre en LAM, ciclo en el que también detalló algunas de las aventuras del hijo de Carmen Barbieri.

La mayoría de esas aventuras quedaron expuestas en chats y en uno de ellos el actor le dijo a una chica que no sabía cuánto iba a durar la relación. “Jajaja, te amo tanto a vos... Un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Tal vez es una premonición. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga Anahí forever... No, de verdad, necesito tanto de tu energía, de tu risa, de tu piel”, le dijo.

Otra en la lista de Fede Bal fue Claudia Albertario. “Hace meses que van, vienen, se dan... Reservan hoteles con nombres falsos. Por ejemplo, él estaba en Carlos Paz, pero tiene los lunes, martes y miércoles libres, y le dijo a Sofía que extrañaba al perro y que lo venía a ver. 9 y 10 la dejó sola allá y el perro era esta chica”, dijo Latorre.

FUENTE: TELESHOW