Pablo Moyano aseguró que “Sergio Massa es uno de los principales candidatos a Presidente"

Moyano expresó estos conceptos tras la cumbre que llevaron a cabo los distintos sectores del oficialismo para limar asperezas y delinear una estrategia electoral. "Si se llega a ordenar la economía, como lo hablamos anoche, el Frente de Todos va a ser competitivo", afirmó.

El sindicalista, un actor cercano al kirchnerismo en los últimos tiempos, estuvo presente durante la cita que se llevó a cabo en la sede del PJ Porteño en Balvanera hasta horas de la madrugada en representación de la central obrera. Sin embargo, fue cauto sobre los tópicos que se trataron y dijo que de momentos no hay indicios de listas armadas. "Yo no voy a hablar de lo que se habló, todavía no se definió quien será candidato o no", se limitó a comentar.

Quiénes estuvieron en la cumbre del Frente de Todos

Los distintas corrientes que componen el Frente de Todos realizaron en la tarde-noche de ayer lo que fue la primera reunión de su "mesa política", convocada por el Presidente y titular del Partido Justicialista (PJ), Alberto Fernández. Allí, confluyeron gobernantes, funcionarios, dirigentes y legisladores en representación del kirchnerismo, albertismo y massismo.

En cuanto al Presidente, llegó acompañado por su recién asumido jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que desembarcó con el objetivo de ser su escolta político en las definiciones electorales. Además, asistieron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos (uno de los principales gestores de la cumbre); el canciller Santiago Cafiero, Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia) y Victoria Tolosa Paz (ministra de Desarrollo Social).

Del lado de Cristina Kirchner, estuvieron Eduardo “Wado” De Pedro (ministro del Interior), Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y armador territorial), la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Abel Furlán (jefe de la Unión Obrera Metalúrgica) y Sergio Palazzo (titular del gremio La Bancaria).

Pese a que en un principio se había acordado cinco miembros por sector, a último momento también arribó en representación de la vicepresidenta su hijo, el diputado de Máximo Kirchner (titular del PJ Bonaerense), y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que tampoco estaba en la lista inicial.

Sergio Massa, por su parte, fue escoltado por Cecilia Moreau (presidenta de la Cámara de Diputados), Juan Andreotti (intendente de San Fernando), Diego Giuliano (ministro de Transporte) y Rubén Eslaiman (vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense).

También estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). A la "mesa" oficialista se sumaron los intendentes de la provincia de Buenos Aires: Fernando Espinosa (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariela Fernández (Moreno), Mario Secco (Ensenada) y Lucas Ghi (Morón).

En cuanto al sector de la CGT, también estuvo Héctor Daer, la cabeza central del triunvirato que conduce la central obrera y representante del sector de los llamados "gordos", quienes han mantenido diferencias por la conducción sindical con Pablo Moyano. A su vez, dio el presente el titular Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, y por parte de los movimientos sociales solo estuvo Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita.

