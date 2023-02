La Administración de Luiz Inácio Lula da Silva quiere que el ex presidente Jair Bolsonaro comparezca ante los tribunales brasileños en los próximos meses y está considerando opciones para obligarlo a regresar al país si no vuelve voluntariamente a fines de marzo, según un alto asesor del líder de izquierda.

El ex mandatario está siendo investigado en varios frentes, incluso por presuntamente incitar el intento de golpe de Estado en Brasilia el 8 de enero, pero no se han presentado cargos formales en su contra.

Bolsonaro, quien dice que no cometió ningún delito, ha repetido que no tiene intención de quedarse en Estados Unidos mucho tiempo. Pero solicitó una visa estadounidense de seis meses el 30 de enero, lo que sugiere que no tiene prisa en irse del país. Más recientemente, le dijo al Wall Street Journal que planea regresar a Brasil en marzo para liderar la oposición política a Lula. Si bien las perspectivas de que Bolsonaro lidere mítines en Brasil no son particularmente atractivas para el Gobierno, Lula ha indicado en numerosas ocasiones que quiere responsabilizar a todos aquellos que puedan estar involucrados en la insurrección contra su Gobierno.

Se acumulan las solicitudes de extradición de Bolsonaro en el tribunal supremo y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la mayoría realizadas por legisladores y partidos de oposición en Brasil. Antes de reunirse con Biden el 10 de febrero, Lula dijo a periodistas que no hablaría sobre la extradición de su enemigo político con el presidente de EEUU porque la decisión básicamente recae sobre los tribunales de Brasil.

FUENTE: Infobae.