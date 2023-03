50° periodo de sesiones legislativas: el discurso completo de la gobernadora Alicia Kirchner

Buenos días a todas y todos los presentes. Decía el primero de marzo de 2016 "vengo en los términos del inciso 8 artículo 119 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz a informar a esta Honorable Cámara, sobre el estado de la administración…”. Hoy, como cada año, repito este saludable ejercicio inaugurando junto a ustedes la quincuagésima Sesión de esta Honorable Asamblea Legislativa.

Estos años en el mundo pasaron cosas, se han dado vuelcos importantes, poblaciones cada vez más polarizadas, golpeadas por la pandemia con consecuencias que todavía no llegamos ni a dimensionar, cambio climático con sequía donde no lo había, terremotos e inundaciones impredecibles y una crisis económica y energética global, severa, que enriquece cada vez más, a menos, donde en los países también de la Unión Europea ya se observa la recesión. Hambre, armas, enfrentamiento, guerra; y un futuro incierto debido a la crisis económica y ambiental. Son momentos de desorden internacional, e incertidumbre que en la Argentina se agudiza por la alta inflación.

Al mundo se le acabaron las certezas y las relaciones sociales y económicas se ponen todos los días a prueba.

En este contexto y en esta, como dicen, "nueva normalidad" debemos identificar las oportunidades geopolíticas, sociales y comerciales que tiene nuestro país y el camino que debemos fortalecer en Santa Cruz para crecer con inclusión.

Debemos delinear permanentemente políticas dinámicas e inteligentes, herramientas legislativas que nos permitan continuar maximizando nuestro perfil productivo y sortear las tensiones internacionales.

Esta crisis puso más que nunca en evidencia la importancia de los alimentos y la energía en el mundo.

Y en Santa Cruz el desarrollo energético es presente y futuro.

Trabajamos todos los días en Hechos Concretos para Crecer, sentando las bases del mediano y largo plazo, para asegurar el desarrollo sostenido y sostenible de nuestra provincia.

A pesar de quienes frenaron la obra y cambiaron el nombre porque los ponía nerviosos, llegó la turbina y todo el complejo equipamiento que permite avanzar en la construcción de las Represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic: el proyecto energético más importante de la región que va a incrementar en un 15 % la hidroelectricidad generada actualmente en la Argentina y de enorme valor en la búsqueda de soberanía energética en nuestro país.

Ahora, paralelamente, la Nación debe iniciar la instalación de las líneas de transporte para, una vez terminadas las represas, se pueda trasladar la energía para todo el país, ello permitirá, la sustitución de importación de combustible no renovable y de energía eléctrica en épocas de máxima demanda. En definitiva. Estamos construyendo, oportunidades para ampliar el desarrollo productivo, y acompañar la generación, en el mediano y largo plazo, de emprendimientos industriales, turísticos, obras de infraestructura, y servicios.

En Santa Cruz estamos produciendo energía renovable y limpia.

Imagínense la importancia que tiene esto, pensemos en el crudo invierno que atraviesa Europa, el impacto económico y social de la crisis energética a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se está viviendo una situación muy delicada en países como Alemania, Francia Italia España, se enfrentan a un riesgo inminente de escasez de gas. Días atrás un empresario español me comentaba que en España una familia de nivel medio con un ingreso promedio de 3.000 euros gastaba en energía eléctrica y gas 1.000 euros y otros mil si tienen que alquilar con gastos fijos. Hoy estos valores crecieron exponencialmente por pandemia y fundamentalmente por la guerra y los ingresos siguen siendo los mismos, de ahí la recesión. Tal es así que la Unión Europea fijó el obietivo de reducir un 15 % del consumo energético de cada Estado. Por el contrario, nuestras empresas de servicios públicos junto al Ministerio de Desarrollo Social realizan coberturas solidarias como el Ser.Sol y hoy el Vale Santa Cruz. Además, sirven para cuidar la seguridad de la familia e instalar los servicios con todas las garantías.

Un gran desafío para nuestro gobierno fue encarar con fondos provinciales, el interconectado El Puma - Perito

Moreno - Los Antiguos, y la línea 132 KW Pico Truncado-Caleta Olivia, ante la exclusión presupuestaria, que nos hizo el Ingeniero Macri.

El interconectado está en plena construcción: son 119 kms de Línea con 3 estaciones transformadoras, garantizará energía eléctrica de calidad al noroeste de la provincia y disminuirá los costos porque hoy funcionan con estaciones de generación aislada y con ello dejaremos de absorber los costos altísimos que asume la provincia, dado que no se lo traslada a los vecinos, de alquiler de equipos y combustible.

Todas las semanas recibo un reporte del avance del interconectado, es más, lo visité días atrás y ya están montando las torres. Y créanme me llena de emoción ‚esta obra millonaria de 55 millones de dólares (que está llegando ya al 50% y que ya tiene los materiales del 90% de la obra), porque además de beneficiar al noroeste de nuestra provincia está hecha con fondos propios, con fondos provinciales.

En mayo del 2019, luego de una obra que demandó 18 meses de trabajo comenzó a generar energía el "Parque Eólico del Bicentenario" que en su momento fue considerado el mayor de estas características en nuestro país.

En el 2021 se puso en marcha "Vientos del Hércules" y en 2022 el "Parque Eólico Cañadón León", que inauguré junto a Pablo González, hoy presidente de YPF. Esto pudo ser posible hacerlo a través de YPF Luz y la provincia donde además construimos, como explicaba, la línea 132 KW de transporte, sino la hacíamos el parque eólico sería un conjunto de autogeneradores sin trasmisión de energía. Y esa línea también la hizo la provincia.

Son cosas que a veces no se ven, pero son las que promueven el desarrollo y son fundamentales para nuestra provincia.

En 2023 con PERMER tenemos previsto instalar 89 nuevos sistemas de energía solar fotovoltaica, que se suman a los 71 que colocamos en instituciones públicas y los 660 ya instalados a lo largo de todo el territorio provincial.

Por eso me gustaría dar este ejemplo: Santa Cruz genera hoy con los parques eólicos para la distribución nacional 346 megavatios de energía limpia producto del aprovechamiento del viento, lo que equivaldría aproximadamente a 3 veces la energía que consumimos en la provincia.

Porque para tener futuro hay que tener Presente.

porque para que haya futuro tiene que haber visión política en los dirigentes con acciones de corto, mediano y largo plazo.

En otro orden harán su aporte también las Usinas Termoeléctricas de Rio Turbio.

El Agua es ya hoy agenda en el mundo del presente y del futuro.

El mundo enfrenta este nuevo paradigma, el agua potable para nosotros, un desafío porque su aprovechamiento es indispensable. Representa el sustento esencial de toda forma de vida y es fundamental para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de la provincia.

Firmamos hace pocos días un acuerdo clave con Israel para el manejo del agua en el asesoramiento en materia hídrica.

Recordemos que nuestra provincia es la única en Argentina que tiene plantas desalinizadoras a gran escala que brindan una solución real a las problemáticas de agua en Caleta Olivia y Puerto Deseado específicamente.

Por segundo año consecutivo Caleta Olivia cuenta con el servicio de agua potable al hogar de forma constante y los que aún no la tienen es porque se están construyendo o mejorando, las redes domiciliarias.

A su vez, ya tenemos los proyectos para ampliar la planta de ósmosis de Puerto Deseado e instalar una en Puerto San Julián, estás nuevas Plantas están proyectadas con energía de fuente renovable.

El proyecto del acueducto Lago Buenos Aires seria como ya lo he señalado en otras oportunidades, la solución para la zona norte ‚está presentado el proyecto ejecutivo, pero la inversión para su implementación supera los recursos provinciales y tiene que ser una combinación con fondos nacionales e internacionales, esa sería la solución de larga proyección para el norte-noroeste.

La necesidad del uso racional del recurso se extiende a todas las actividades productivas donde se presta detallada atención y monitoreamos su buen uso. Por ejemplo, en el 2018 una empresa minera cercana a Perito Moreno, incorporó la primera planta de tecnología de avanzada en recuperación de agua del país, permitiendo recuperar hasta el 75 % en dos procesos y alargando la vida útil de los diques de cola en un 50 %.

Y hablemos ahora de los servicios públicos Provinciales.

Si hay algo que todos sabemos, es que falta. No hay magia en esto, tiene que haber trabajo.

Hoy Distrigas es una de las compañías de servicios públicos con más arraigo y llega a 63.000 familias. Estamos avanzando en obras para la comunidad. A veces, un ejemplo vale más que mil palabras.

Durante el periodo 2015 - 2023 se han realizado más de 329.000 metros de extensión de redes en toda la provincia, equivalente a 3.290 cuadras u 822 manzanas. Beneficiando a más de 14.000 nuevos titulares de derecho, casi un pueblo entero o la agrupación de varios chiquitos.

En cuanto a redes de Agua, Luz y Cloaca, si consideramos sólo los últimos 3 años, SPSE amplió su red de distribución en 164.200 metros, esto equivaldría a 1642 cuadras, o 410 manzanas.

Otro eje que aporta al desarrollo productivo son las NUEVAS INVERSIONES HIDROCARBURIFERAS y en este aspecto quiero señalar como Hechos Concretos cuatro hitos:

Podemos decir que se está frenando el declino de la producción en el Golfo San Jorge. Se confirmaron las expectativas reflejadas en la prórroga de SINOPEC-CGC impulsada en diciembre del 2021 y aprobada por esta Honorable Cámara, que, en estos días, esta empresa ha hecho un potencial hallazgo en los no convencionales en el yacimiento Huemul.

Toma relevancia el desarrollo del gas con el Plan Gas logramos que Santa Cruz esté presente nuevamente en la agenda nacional. Genera más trabajo y regalías para la provincia.

El estudio exploratorio en shale con la formación Palermo Aike y D 129, reservorios no convencionales. En 2022 se hicieron pozos que alientan las posibilidades. Quiero recordar que veníamos graves problemas en ese momento con SINOPEC que no cumplía con lo conveniado.

Los commodities, minería y petróleo, fueron los rubros más exportados.

Santa Cruz ocupa hoy el primer puesto en exportación metalífera (oro y plata). Somos los primeros exportadores de oro y plata del país aportando un superávit de 6.923 millones de dólares.

Nuestra política minera se basa en cinco ejes: Empleo, Proveedores locales, Sustentabilidad ambiental, Seguridad Jurídica y políticas de género. Tenemos en el país la primera Ley de cierre de Mina, donde están marcadas las responsabilidades que deben asumir las empresas.

Esa ley se la agradezco también a esta Cámara.

En Minería aumentamos al 38% el presupuesto para la exploración y el compre local y esta industria creció pese a la pandemia del 17 % al 26 %.

La actividad genera hoy 9.362 puestos de trabajo, directos e indirectos, en proyectos muy destacados. La minería en nuestra provincia de 2022 representó el 15,8 del total del empleo privado en la provincia. Estos datos son publicados por el Ministerio de Economía de la Nación, a través del SIACAM.

En exploración, si recuerdan discursos anteriores míos, buscábamos alcanzar un 38 %. No falta todavía un 2% para llegar al objetivo que teníamos pautado. Y sí, somos exigentes aunque pandemia mediante no está nada mal, ¿verdad?

La minería en nuestra provincia avanza con la incorporación de la mujer con 759 puestos de trabajo, destaco especialmente la labor del gremio con un programa especial promoviendo el empleo femenino.

En los últimos años nuestra empresa provincial de Fomento Minero (FOMICRUZ) avanza y avanza, ampliando ahora su acción haciéndose cargo de estaciones de servicio para llegar a los territorios más alejados y menos rentables que necesitan de un Estado presente para acceder al combustible.

La primera estación EPA "Energía Patagónica" Santa Cruz, está próxima a ser inaugurada en él paraje La Esperanza, renovada integralmente en su infraestructura y equipamiento. Las siguientes se ubicarán en Chaltén, Tres Lagos, y Lago Posadas, donde ya estamos trabajando en el estudio de impacto ambiental.

Somos, además, la tercera provincia en movimiento de puertos argentinos. Desde 2015 iniciamos una fuerte inversión en el mejoramiento de la infraestructura portuaria que devino en el aumento de las operaciones y el incremento de puestos laborales y además se está profundizando el trabajo de la Estación de Piscicultura marcando un hito científico y productivo.

La investigación es fundamental para proyectar futuro. Este año vamos a iniciar la construcción del Polo Científico Tecnológico en Río Gallegos. En esta materia todo estaba diluido en distintas áreas sin un hilo conductor, hoy con la nueva Ley ya existe el inicio de esta articulación.

Hechos concretos en minería, hidrocarburos y pesca, sumados a la constante investigación científica, nos permiten y permitirán incrementar el empleo privado, para dejar atrás la limitante de depender cómo provincia del empleo estatal.

Impulsar el trabajo registrado con políticas sostenidas y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa es el camino para seguir creciendo acá y en nuestro país.

En cuanto a las paritarias, me atrevo a decir que como nunca antes en nuestra provincia tuvimos todas las reuniones, necesarias por sobre las otras provincias argentinas. Realizamos 329 reuniones paritarias y 191 convenios colectivos de trabajo. Los Convenios Colectivos homologados con la ASIP y en Salud no tienen antecedentes en otras provincias.

Igual no estoy satisfecha, porque aún falta fortalecer a diferentes áreas de la administración, por lo cual continuaremos poniendo el mayor compromiso posible en cada instancia paritaria, en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias y también en la capacitación permanente que hacemos para toda la administración.

La política ambiental es para nosotros desarrollo sostenible, porque la forma en la que las sociedades proyectan la gobernanza de sus recursos naturales tiene incidencia directa en la calidad de vida de la población. La producción y el cuidado del ambiente son compatibles con controles firmes. Se realizan, por año, más de 1000 inspecciones. Con respecto a la gestión de residuos, ya se han encarado proyectos de envergadura por ejemplo el de Rio Gallegos.

El turismo es hoy la tercera fuente de ingresos. Nuestros glaciares, El Calafate y Chaltén vieron incrementadas las visitas internas y externas. También en el naciente turismo del noroeste el recorrido de los 155 km de la ruta 41, "una aventura escénica", tenemos también la Cueva de las Manos y nuestro Parque Nacional Bosque Petrificado en Jaramillo.

La ruta 40 no se queda atrás creemos que con las nuevas licitaciones nacionales se irán sorteando los problemas. Son 1400km que en Santa Cruz nos hace transitar por 28 de Noviembre, Rio Turbio, El Calafate, El Chaltén, Tres Lagos, Gobernador Gregores, Lago Posadas y Perito Moreno.

Avanza la construcción de la ruta 39 con fondos nacionales, sueño de años de los Santacruceños y más de quienes viven en Lago Posadas, único pueblo de nuestra provincia que no estaba interconectado con rutas pavimentadas. Quisiera que el viajero que recorra esta zona aprecie el movimiento en su traza y como contribuye a la creación de empleo en la zona a través de un estudio con el C.F.I en Lago Posadas, a nivel producción se ha podido determinar que sus suelos son aptos para producir gran diversidad de cultivos innovadores y prometedores con efecto de derrame en lo que hace a la agricultura, hongos, viñedos, frutillas, peras, manzanas, cerezas, zanahorias, remolachas, ajos, papas, zapallos y pepinos dulces.

Así tanto Lago Posadas como Los Antiguos y Perito Moreno se constituirían como comarca en una microrregión productiva y turística. Estamos observando que año a año son más los visitantes a la zona lo que llevará a que sea más fácil compartir este regalo a la vista con lo que nos ha dotado la naturaleza.

En el mediano plazo y cuando la situación económica lo permita tenemos que pensar en un aeropuerto como el que pasó con El Calafate.

En fin, tanto hicimos y tanto pero tanto por hacer, siempre falta, pero seguimos haciendo.

No me voy a detener en el detalle pormenorizado de las acciones de este último año porque fueron volcadas en los informes que recibe esta Honorable Cámara de Jefatura de Gabinete dos veces al año y que están al alcance de todas y todos los Santacruceños.

Un hito que marcará un antes y un después en la historia de la salud publica provincial fue la puesta en funcionamiento del Centro de Medicina Nuclear que permite una atención de primera calidad evitando el desarraigo. Conducido por su honorable Fundación y acompaña nuestro sistema de Salud, asistió a 11.633 pacientes con 53.801 atenciones complementarias de especialistas en el hospital de día y diagnósticos en el servicio nuclear.

Piensen que muchas de esas personas tenían que viajar a Buenos Aires con todos los problemas de desarraigo que ello traía.

Para este año o principios del próximo empezará a funcionar el ciclotrón, que servirá para preparar la medicación en el lugar, realizar diagnósticos y profundizar la investigación.

Y seguimos profundizando las políticas de salud, desplegando una intensa acción en la atención primaria incorporación de especialistas, que faltan, es una preocupación nacional, también estamos iniciando un programa de Salud Rural. Entre otros hechos relevantes estamos próximos a inaugurar, con apoyo de la Nación, hospitales en Pico Truncado, Caleta Olivia y Rio Gallegos en el barrio San Benito, y la ampliación del Regional de Rio Gallegos, 28 de Noviembre y Gobernador Gregores.

Acá vale recordar una anécdota, cuando inauguramos el Hospital de Rio Gallegos en 1995, junto con Néstor, la oposición nos criticó porque decían que era una barbaridad un Hospital tan grande para Río Gallegos, que era un ELEFANTE BLANCO, sin embargo, hoy nadie puede decir que nuestra visión no fue la acertada. Y pensando en alto me doy cuenta que me tocó estar primero como ministra de la Provincia y después de la Nación, con Néstor y después con Cristina, en las construcciones de los hospitales de Rio Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, San Julián, Puerto deseado, Las Heras, Calafate SAMIC y ahora junto a Nación en los nuevos que he mencionado. Y esto no es una casualidad simplemente le hemos dado siempre el lugar que corresponde a la Salud, de las y los santacruceños, que es nuestra obligación.

La educación es una prioridad en nuestros esfuerzos, y en nuestras decisiones.

Para ello debemos ampliar nuestra conciencia social y solidaria con las nuevas generaciones. Esto es una deuda con nuestra Democracia a 40 años de su restablecimiento, que tantas vidas jóvenes nos costó. Hemos trabajado intensamente y sistemáticamente en la consecución de estos objetivos, desde una perspectiva territorial, integral, centrados en la identidad de nuestro pueblo y promoviendo la pertenencia como un valor esencial en la ciudadanía santacruceña. Educar significa desafiar la naturalización de la humanidad poniendo en evidencia en cambio el esfuerzo colectivo, testarudo y optimista de dar continuidad a la fuerza más poderosa que poseemos, el amor a las y los otros, la obligación ética de acompañar a las nuevas generaciones en la resignificación esperanzadora de la existencia.

Hacer del andamiaje para aprender caminos y sentidos que orienten los proyectos de vida. El mayor desafío que se nos presenta es la apropiación crítica de los increíbles cambios tecnológicos, para hacer de ellos herramientas constructivas de un destino de bienestar igualitario, e inclusivo.

La matrícula actual en las distintas modalidades es de 110.128 titulares de derecho. El 86 % pertenecen a escuelas estatales y 14 % a privadas. La ciudad de Buenos Aires, que fue beneficiada con más coparticipación tiene casi un 40 % de enseñanza privada, sin duda las provincias de la periferia somos para algunos el patio trasero de la Patria.

Veamos ahora los logros educativos en los distintos niveles:

*En el NIVEL INICIAL con la Universalización de sala de 3 años se incrementó la matrícula y se amplió la cobertura desde 2015 de un 39 % al 56 % con la creación y ampliación de 8 jardines maternales.

En el NIVEL PRIMARIO con la Universalización de la Jornada Extendida, llegaremos a más de 35.150 estudiantes y se Implementarán las Tutorías en cada Unidad Pedagógica, tendientes a intensificar los aprendizajes, que llevará a la mejora integral de indicadores como el dado del 98,5 de egreso efectivo.

Se trabajó en la resignificación del NIVEL SECUNDARIO: con un incremento del 11 % en el total de la matrícula respecto de 2015. La Promoción efectiva, era del 64,6 % en 2015 a casi el 92 % hoy. Se concretó nuevamente el desarrollo de los Intercolegiales deportivos, culturales y científicos.

En 2022 participaron 4.629 estudiantes en toda la Provincia. El Programa de becas progresar dirigido a estudiantes de 16 y 17 años en situación de vulnerabilidad tuvo un impacto del 100 %. Como dato de interés se creó el Instituto Superior en Arte.

En la modalidad TÉCNICO PROFESIONAL: Nuestra provincia cuenta hoy con 18 escuelas técnicas, una apuesta única en el país en proporción a la cantidad de población, se nota un fuerte crecimiento de la matrícula, por ejemplo, el nivel Secundario: Incremento del 46% respecto del total 2015. El InSET pasó de tener una matrícula de 65 estudiantes en 2015 a casi a 3.400 estudiantes y está instalado en toda la provincia. La oferta académica de nivel Secundario, Superior y Desarrollo Profesional se amplió a la mayoría de las localidades.

La creación del Plan "SIGO" con una oferta diversificada incrementó la matrícula al 120 %. En la MODALIDAD ESPECIAL: Se incrementó el 70 % la inclusión de estudiantes. Por otro lado, se continuó con el Sostenimiento e intensificación de Orquestas y coros infanto-juveniles. En 2019 se creó la Escuela Provincial de Música "RE-SI" alcanzando en la actualidad a tener 7 sedes en diferentes incrementando la matrícula desde su creación en un 30 %. Se entregaron 461 instrumentos musicales nuevos.

Con el objetivo de promover y fortalecer la pertenencia a nuestra Provincia se creó el Instituto de Promoción Educativa y Estudios Culturales/Ambientales "Dra. Elsa Barbería". Por otro lado, se instaló la perspectiva intercultural en las instituciones.

Además, trabajamos en diferentes líneas como situaciones de violencia, respeto a la identidad de género, entre otras, y programas de becas, escuelas de verano, libros, educación sexual integral, Senderos escolares.

Buscamos siempre capacitar en el aprendizaje y competencias para la vida firmando desde 2017 más de 60 convenios, vinculando los sectores científico-tecnológicos y socio-productivos de cada localidad para efectivizar prácticas profesionalizantes.

Con la creación del "Instituto Pedagógico Santa Cruz" de Formación Docente Continua y desarrollo profesional llegamos a 12.390 docentes con más de 200 propuestas temáticas.

Con las Aulas virtuales se alcanzaría al 100 % de la matrícula en los Niveles obligatorios y en la modalidad Técnico Profesional se siguen incrementando los estudiantes matriculados.

Creamos el primer Canal multi-medial del Consejo Provincial de Educación "Caleidoscopio" y radios socio-educativas. Se entregaron 11.908 notebooks. Se adquirieron 10 Combis 0km para las Escuelas de Modalidad Especial, que en su mayoría no contaban con este tipo de vehículos y las que lo tenían, no estaban en condiciones de realizar el transporte de los y las estudiantes.

Otro dato de interés es poder decir que en el mes de enero del año 2016 solamente el 29 % del personal de la administración pública del CPE se encontraba en Planta permanente. Hoy lo está en el 87,5 %.

No dejamos de lado la construcción de Infraestructura pese a lo que aún falta que tenemos que cumplir en el mediano y largo plazo.

Se construyeron 16 edificios y ampliaciones, como el Jardín Bicentenario en Río Gallegos, y el Secundario N° 48 de Pico Truncado y están proyectados y conveniados con Nación para su financiamiento 18.

El criterio del plan de obra es Federal e inclusivo. Y próximamente el Consejo Provincial de Educación volverá a su antiguo edificio, remodelado en calle Kirchner.

Durante estos años transitamos espacios de diálogo con los diferentes actores representativos de la comunidad educativa. Hemos creado el primer Consejo Consultivo de Estudiantes, atento a que los mismos no poseen representación en la conformación del Consejo de Educación, creado por Constitución.

Con las representaciones sindicales concretamos, en el 2022 la mejor propuesta salarial del país y este año también lo hemos hecho, y seguiremos dialogando. El informe indicativo del salario docente de septiembre 2022, refiere que junto con Neuquén el salario docente de Santa Cruz es, lo que no pasa en otras provincias, 100 % remunerativo, razón por la cual es incomparable con otros emolumentos del país.

En materia de Seguridad Pública Santa Cruz, es una de las 3 provincias del país que cuenta con una normativa en materia de seguridad pública de última generación.

Con el mismo espíritu de poner en valor la enorme función que cumplen, se entregaron uniformes reglamentarios para el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en distintas etapas, 2017/18 y en 2021/22, Invertimos en el 2022 más de mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Y Con el fin de Profesionalizar al área con formación y reentrenamiento del personal, se generaron diversas capacitaciones acompañadas con la provisión de equipamiento técnico para llevar a cabo la función, como Municiones, Armamento y Chalecos Antibalas y Equipos de Protección Personal (EPP) para Incendio Completos y Equipos de Respiración Autónoma (ERA).

Se está renovando el Parque Automotor de la Policía de la Provincia, incorporando 40 automóviles patrulleros, 46 camionetas, 11 utilitarios y 5 mini-bus y 10 autobombas, las últimas eran de 1995.

Estamos fortaleciendo desde el área Modernización la infraestructura física y tecnológica mediante la expansión de la red de fibra óptica en las instalaciones de los edificios públicos.

Creamos el Registro único de proveedores de actividades económicas.

Pusimos este año en marcha el e-SIDIF. Después de una preparación previa de dos años, generamos una reforma de la administración financiera pública y de los sistemas de control, ya obsoletos, con más de 50 años de atraso. En este momento se está aplicando y haciendo los ajustes pertinentes.

Estamos aplicando progresivamente los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficacia y eficiencia. Celeridad y trazabilidad, lo que implicará a lo largo de este año un salto de calidad en la gestión del Estado.

Previamente en estos 2 años un convenio con la UBA, capacitamos a 77 funcionarios profesionales y en simultáneo 350 técnicos. Lo que queremos es una administración de calidad.

Mantener el orden en las cuentas, pandemia por medio, es un gran logro que saben que costó mucho y debemos cuidar para poder alcanzar la sustentabilidad interna, como mejor garante del desarrollo y crecimiento de los Santacruceños y Santacruceñas, sin entrar en un estado de dependencia.

Debemos mantener el equilibrio fiscal porque es nuestra autonomía como provincia, haciendo especial énfasis en el desarrollo productivo.

La Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales son nuestro orgullo.

Ambos bienes públicos han logrado la conciliación de la deuda por diez mil millones de pesos, pagar a los jubilados el día 24 y a los activos el primer día del mes.

La Caja de Previsión Social para el modelo neoliberal tiene déficit sí, es verdad, pero para nosotros es inversión social y un aporte para quienes construyeron y construyen día a día esta provincia y eligen vivir en Santa Cruz. Federalismo real.

Este año seguiremos trabajando tal como lo expresamos en el presupuesto 2023 en nuevos proyectos, la continuación de los ya implementados, inversiones de capital y el funcionamiento institucional.

Hagamos un poco de memoria que siempre hace bien.

Cuando asumí como gobernadora tenía un altísimo déficit financiero. En ese momento lo ejemplifiqué con esta frase, "era no poder vivir con el sueldo, no tener acceso a las necesidades básicas, comida, vivienda, tener deudas con el banco, con el almacén del barrio, con la tarjeta de crédito, la luz, el agua, internet, pago inmobiliario, etcétera.

La transformación que iniciamos juntos como provincia empieza a tomar volumen a partir de 2.018, una vez cubiertas las deudas que al inicio de la gestión debimos afrontar.

Las deudas estaban, quien había dejado el gobierno, para entender cuando hablamos de la defensa de santa cruz, era un compañero partidario, pero las deudas estaban. Tuvimos que afrontar la consolidación de la conducta fiscal, era inexplicable para todos, estaban enojados y tenían razón.

Algunos decían que éramos inviables, ¿recuerdan? Macri y muchos medios compraron este discurso.

Ese cambio se está dando con una buena administración, pero quizá lo más importante es que lo hicimos con estrategia política. Nuestro reto como gobierno y comunidad fue y debe seguir siendo ser capaces de ver más allá de los obstáculos, para darle a Santa Cruz lo que esta tierra merece para eso planificamos desde una política de corto, mediano y largo plazo. Que normalmente superan el periodo de cuatro años de una gestión. Fue así que con el esfuerzo de todas y todos, nos fuimos transformando en viables, y hoy podemos decir que ocupamos el primer lugar con respecto a otras provincias en responsabilidad y equilibrio fiscal en relación con el producto bruto geográfico, porque tuvimos todos los santacruceños y santacruceños la capacidad de generar incentivos para estimular inversiones, entre todos, para este presente, construyendo para las futuras generaciones.

Esa es la tarea de gobernar la que toma decisiones estratégicas, la que tiene ideales, la que respeta y construye derechos. Eso se llama política pública no la de las trenzas, ni el oportunismo, o la especulación.

Los recursos esta tierra los tiene. Sabíamos que éramos y somos Tierra de oportunidades. El turismo, la minería el desarrollo agro- técnico, los hidrocarburos, la pesca, y sobre todo la Energía.

Santa Cruz nos une, para nosotros no fue un slogan más, desde el "Acuerdo Social" abrazamos a nuestra provincia cuando estaba en caída libre con un estado institucional de fragilidad.

Apenas asumí la función y esto hoy ya es anécdota, se puso en marcha un juego para destituir a esta gobernadora. Nunca fuimos tan visitados por los medios nacionales, venían a cubrir conflictos que sucedían en nuestra provincia, que existían, no voy a negarlos, para magnificarlos.

No olvidemos que dos presidentes no afines al gobierno del ingeniero Macri eran orgullosamente de esta tierra.

Sin querer victimizarme, todos y todas sabemos qué fue así. Fuimos acosados y discriminados en un juego de perversidades por aquellos que ojalá no detenten el poder nunca más.

Por eso propusimos un "acuerdo social santacruceño. Aprendamos desde el dialogo, a trabajar juntos, para eso es la independencia es de los poderes, pero estoy convencida del dialogo es lo mas importante.

En el 2015 el camino que iniciamos fue de reconstrucción y con energía fuimos cambiando las realidades.

Otro fue la creación de la ASIP. que nos permitió fortalecer la recaudación.

Otro Hito fue la creación del Fondo Fiduciario UNIRSE de responsabilidad social empresarial en la minería que fue absolutamente innovador en el país y muy reconocido en el mayor Foro Internacional sobre Minería en Toronto-Canadá.

A nivel de obras públicas seguiremos con el Plan presentado en el presupuesto anual y en lo digital estamos trabajando para lograr la conectividad con las obras planificadas con ARSAT lo que nos permitirá cerrar el anillo y, a través, de la capilaridad tendrán acceso a Internet de buena calidad todos las y los ciudadanos santacruceños. En los próximos meses pondremos en acción nuevas tecnologías digitales, como:

Billetera Santa Cruz, una billetera virtual.

El AONI, una plataforma de activos digitales para la preservación del ambiente.

Iniciaremos, también, progresivamente en el curso de este año el uso del sistema de expedientes de gestión documental electrónica con el que alcanzaremos en el transcurso del año la digitalización plena. Cuidaremos el planeta ahorrando papel y ganaremos tiempo sin tener que llevar y traer expedientes.

En abril, ya estarán en marcha las primeras 8 estaciones digitales terrestres de ARSAT que proveen televisión abierta y gratuita a las principales localidades de la provincia. Hoy tenemos 3 estaciones ya funcionando y emitiendo todos los canales de la grilla nacional y nuestro canal público provincial canal 9 y las cinco estaciones restantes estarán para el mes de mayo.

Pensando en planificación temprana estamos trabajando con el CFI en un aporte concreto para nuestros municipios desde el 2016, los estudios que permiten y permitirán hacer uso de los lineamientos estratégicos para su desarrollo. Se han concluido en 10 municipios y una comisión de fomento.

Faltan 5 municipios y cuatro comisiones de fomento.

Estamos definiendo los lineamientos técnicos, del uso sostenible de los Recursos Hídricos, Generando información biológica e hidro-ambiental.

Otro desafío es tener un plan de Desarrollo Turístico Sostenible e Inclusivo del Noroeste de la provincia de Santa Cruz", y " de Articulación Turística para la región Litoral de la provincia.

Otro avance fue la creación del Ministerio de la Igualdad y la integración.

En concreto quisiera que los santacruceños y santacruceñas puedan internalizar que cuando trabajamos juntos no hay adversidad que nos pueda quitar la esperanza, así como entendimos en los momentos más críticos no era momento para la pelea inútil, trabajar, crear, organizar; recuperar nuestro sentido de pertenencia con el que tenemos que abrazar esta tierra, nuestra provincia.

Con más de 60 años de vida institucional los desafíos fueron y son permanentes y más en estos 40 años de democracia ininterrumpida.

Hoy estamos iniciando un año electoral donde los y las que ejercemos por decisión propia construir desde la política debemos estar a la altura de lo que la gente de Santa Cruz merece.

Tengamos, como digo siempre, entre las distintas fuerzas, un debate político inteligente, con calidad institucional que las diferencias sean aportes y no descalificaciones o chicanas, como parte de la politiquería barata.

Alguien ha dicho, aquellos que se la pasan criticando todo es porque no saben vivir su propia vida y con agresiones muestran, quizás, su ignorancia. Como dice el refrán "con la lengua se tropieza más seguido que con los pies". Lo digo en el marco del afecto, sinceramente.

Sigamos entonces proyectando una Santa Cruz con planificación, estrategia creativa, tenemos nuestra juventud que está en la provincia, eligiendo distintas carreras que hacen al desarrollo de la provincia porque quieren arraigarse en la provincia, entendieron el mensaje, Santa Cruz se desarrolla con energía.

Por eso quiero darles un mensaje a nuestros y nuestras legisladores nacionales. Les pido por favor que jueguen para Santa Cruz, tengan coraje, votando lo que le conviene a nuestra provincia. El pueblo de Santa Cruz los y las necesita, defiendan los intereses de la provincia, no sostengan sistemas que nada tienen que ver con la actitud madura y valores éticos que debe tener un legislador. Sea del partido que sea.

Necesitamos propuestas coherentes con sostenibilidad económica, social, ambiental y política. Trabajemos para una provincia rica, pero, sobre todo, con alma, su historia pionera así lo reclama.

Por último, quiero darles algunos datos de interés de actualidad que hacen a los logros alcanzados.

Hoy Santa Cruz es:

* Una de las provincias menos endeudadas del país con una autonomía fiscal superior también a la media del país, que la coloca en primer lugar, algo impensado en 2015. Como dato: de las 5 provincias más endeudadas 4 están gobernadas por la oposición.

* Además, en la balanza comercial, que es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones según datos de la CELAC alcanzamos el 5to lugar y la CABA que quiere más coparticipación tiene, en ese sentido, el peor déficit comercial del país, pese a que, en la distribución efectiva de recursos, es decir su coparticipación aumentó un 548 %, tal lo demostrado por el Instituto Argentino de Análisis fiscal en enero del 2022.

* Ocupamos también el primer puesto, junto a Córdoba, por haber facilitado la gestión a través del índice de Simplificación Tributaria, que les facilitó a los clientes los trámites de oficio.

* Es importante destacar que hoy Santa Cruz está entre las provincias que generaron mayor empleo privado.

* También tenemos la única fuerza a nivel Nacional, incluyendo las fuerzas federales, que cuenta con normativa en materia de promoción de la igualdad de géneros en las

Fuerzas Policiales y de Seguridad.

* El IDH que mide el índice de desarrollo humano en la Argentina calculando esperanza de vida, educación e ingresos, nos coloca en cuarto lugar, siendo el primero la CABA, ciudad que tiene los recursos más altos del país.

* La deserción escolar que en 2017 era del 14 % y hoy se redujo a menos de la mitad, el 6 %.

En este último año, la mortalidad infantil fue la más baja en la historia de Santa Cruz. Desde la política se afirma la democracia. Por eso, quiero referirme a nuestra desinteligencia con los integrantes de la Corte y por qué nuestra provincia presentó junto a otras provincias argentinas, juicio político a sus integrantes.

Nuestra constitución es muy clara en esto, la calidad institucional se da respetando el ejercicio de cada uno de los Poderes.

En un fallo inédito, de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar al 2,95 % el porcentaje de coparticipación que le otorga a la ciudad de Buenos Aires.

Sostiene, también, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas.

Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que ejecuta las políticas públicas, en todo el territorio nacional y que van a todas las provincias argentinas.

Por su parte las y los gobernadores antes de llegar a la instancia del juicio, pedimos presentarnos en dos oportunidades ante la corte como Amicus Curiae. EI juicio fue la última instancia al no tener ninguna respuesta a esas demandas presentadas.

No es mi especialidad, pero creo que el derecho debe responder a la constitución y a la lógica. Les pregunto ¿les parece correcto que CABA que es un municipio más entre los 2.000 urbanos y rurales de nuestro país reciba más coparticipación?

Santa Cruz, después de Buenos Aires, es la segunda provincia en extensión, con más de 243.943 km2. En nuestra tierra, entran 1.200 CABAS.

Nosotros y las otras 22 provincias pagamos nuestra policía, ¿porque tenemos todos tenemos que pagarle a la ciudad de Buenos Aires la suya? Nunca nos resolvieron nuestros reclamos por los Fondos Soja ni el reembolso por los puertos patagónicos que el gobierno anterior nos sacó.

Hay avances que pretenden desarticular a las provincias Defendamos nuestros derechos sin ceder a los discursos del desencanto que nos lleven, porque creo que a veces hay un poco de eso, a excluirnos de participar y dejar que otros decidan por nosotros, y que dejó a la Argentina atada al Fondo Monetario Internacional.

Hoy más que nunca nadie puede mirar para el costado, debemos interpelarnos desde cada lugar sin descuidar la visión de desarrollo que queremos, y entender la unidad en la diversidad.

Sepamos escribir desde este presente el futuro preparándonos también para los cambios tecnológicos, la soberanía del conocimiento y las transformaciones de la matriz energética. Tener en cuenta los polos productivos junto a los nuevos aportes, pero siempre cuidando a la persona y la familia santacruceña, como constructoras y además generando trabajo, ninguna asistencia reemplaza al mismo, el trabajo es dignidad, el cuidado del ambiente es fundamental, las energías renovables es el desafío y a riesgo de ser reiterativa, lo más importante para que una sociedad crezca, es cuidar el desarrollo humano.

No pretendo que estemos de acuerdo, ni que estén satisfechos y satisfechas con la gestión de gobierno, somos humanos, tenemos aciertos y también tenemos, pero si aspiro a que sepan que esta santacruceña, hoy gobernadora, trabaja en el día a día para resolver problemas y sobre todo para construir propuestas y garantizar el marco de desarrollo de esta querida Santa Cruz.

Queridos legisladores, pueblo de mi provincia, los convoco a presentar proyectos de impacto social, para proteger y desarrollar nuestros recursos y ordenar de acuerdo a los estudios ya hechos por el CFI que están a su disposición, el crecimiento urbano y el desarrollo productivo, pero cuidando el ambiente.

Los santacruceños no queremos que la Patria se termine en la General Paz, perseguimos siempre nuevas utopías porque gobernar es una acción permanente, avanzar un paso cada día es la mejor garantía para no retroceder, para no estancarnos, y para no ceder.

El horizonte es una provincia más justa donde la persona no sea un algoritmo más, sino el centro del desarrollo, donde los jóvenes, tengan oportunidades de insertarse y proyectar juntos, trabajando en equipo para potenciar los resultados, donde se trabaje por la diversidad y la igualdad de género, por la salud, el desarrollo social, la educación, la justicia, la producción, donde los Municipios junto a la provincia eleven su calidad de propuestas y respuestas En Hechos Concretos Para Crecer.

Celebramos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, es la ocasión de construir una agenda de unidad que contribuya al crecimiento con equidad en las próximas décadas. Es necesario un acuerdo intergeneracional que delimite un horizonte común entre los liderazgos de hoy y los del futuro, conteniendo las preocupaciones y prioridades de las juventudes.

Tenemos que aceptar las elecciones como la única y legítima forma de traspaso de poder y en el voto popular y la separación de poderes como única manera de ejercer la soberanía.

El país se vinculó con el mundo en torno a la cuestión Malvinas, en la defensa y el fomento de los derechos humanos, la promoción y diversificación del comercio exterior y la cooperación e integración regional.

Avanzamos en la igualdad de oportunidades a través de leyes como la del matrimonio igualitario y el voto joven.

Sin dudas, en nuestra provincia, fuimos capaces de consolidar derechos fundamentales. Pero, los derechos una vez conquistados, hay que saber defenderlos.

Gobernar también no es solo ganar una elección, hay que tener la capacidad y la voluntad para tomar decisiones y, sobre todo, humildad, defendiendo nuestras cosas, humildad, encuentro, gracias por confiarme esta hermosa provincia, a no flaquear, santa cruz nos necesita a todas y todos, orgullosa de ser santacruceña.