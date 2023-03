La polémica decisión del papa Francisco: los cardenales tendrán que pagar alquiler

El papa Francisco volvió a hablar sobre la Argentina, en un extenso reportaje con la agencia The Associated Press, en el que se refirió a los niveles de pobreza y de inflación en el país.

Desde la oficina del Vaticano confirmaron la visita del papa Francisco a Hungría, estimada para finales de abril. La novedad se conoce tras las revelaciones del Sumo Pontífice, quien no descartó un viaje a la Argentina este año.

Aunque dijo que "ser homosexual no es un delito", el pontifice recibió duras criticas. Debió precisar sus dichos sobre que esa orientación "es un pecado".

"Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir", planteó el Papa en un diálogo con jesuitas africanos de inicios de febrero dado a conocer este jueves por la revista La Civiltà Cattolica.