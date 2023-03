Ricardo Gareca fue presentado oficialmente como entrenador de Vélez: “Es una alegría inmensa”

Este es el segundo paso de Gareca al frente del Fortín, tras su anterior gestión que tuvo lugar desde 2009 hasta 2013, en la que cosechó cuatro títulos de Primera División, y llegó a una semifinal de la Copa Libertadores de América.

"Es una alegría inmensa. Estar al frente del equipo es algo esperado. Estamos muy contentos, inmensamente feliz como toda mi familia. Vélez hace sentir bien a la gente, independientemente de cómo le pueda ir a uno. Es un honor para mí que Vélez me haya dado de nuevo la oportunidad", afirmó el entrenador acompañado por el mánager Christian Bassedas, el presidente Sergio Rapisarda y el vice Diego González.

Además, el ex técnico de Talleres, no contuvo su emoción ante la bienvenida de los hinchas en el José Amalfitani: "Para la gente solo tengo palabras de agradecimiento. Por los mensajes y cómo me trataron desde la primera vez. Siempre el hincha de Vélez me trató muy bien. Ojalá podamos estar a la altura. Nos espera una gran responsabilidad".



Siguiendo la línea, expresó: “Espero poder estar a la altura en esta etapa por cómo es como institución y como club. Nos gusta mucho el plantel, cómo lo hemos visto, lo vi cuando vivía en el exterior y ahora y siempre quedé con una buena sensación. Cuando Christian me llamó y Sergio me dio la oportunidad de estar nuevamente al frente de la institución me gustó el desafío".

Por otra parte, Gareca reveló quienes podrían acompañarlo al frente del Fortín como su grupo de trabajo: "Vélez me da la posibilidad de poder traer gente, tengo que agradecer porque es un costo. A lo mejor puedo contar con el Turu (Flores), a Patricio (Camps), que lo conozco de chiquito. Lo estamos analizando, no es algo concreto ni definido". Hasta ahora, el cuerpo técnico estará conformado por Sergio Santín como ayudante de campo, Néstor Bonillo y Ernesto Colman en la preparación física, además de Leo Torrico como entrenador de arqueros. Quedará por definir un ayudante de campo más", explicó el entrenador.

Finalmente, el ex entrenador del seleccionado peruano selló con un mensaje inspirador para el mundo Vélez: “En Vélez siempre hay que ganar. La vara es alta siempre. Es un grande, institución ganadora, así lo muestra la historia y esta no es la excepción. Hay que ganar”, cerró.



Su debut será el próximo lunes 13, cuando Vélez reciba a Platense desde las 21, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Profesional 2023.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS