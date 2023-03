Ricardo Darín, tras la derrota de Argentina, 1985 en los Oscar: “Hay que saber ganar y perder”

El presidente Alberto Fernández felicitó a los actores de la película Argentina, 1985 por su trabajo, en el marco de la ceremonia de los premios Oscar 2023. A pesar de no haber logrado el triunfo al mejor film internacional, el mandatario expresó sentir orgullo por el cine argentino.

Ricardo Darín y Peter Lanzani expresaron su decepción al no llevarse el ansiado galardón. Sin embargo, ambos actores valorizaron el éxito cosechado por el film de Santiago Mitre

La cinta bélica nominada a nueve estatuillas, Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front), ganó el Oscar a Mejor película extranjera y desplazó a Argentina, 1985, que generó mucha expectativa en el país con poder obtener el reconocimiento.