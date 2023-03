Este hecho vuelve a repetirse nuevamente 11 años después, con el cierre de la Minera Triton en la localidad de Gobernador Gregores, lo cual provocará que 200 trabajadores pierdan sus empleos generando no solo un resquebrajamiento en la economía de un gran número de familias, sino también un desequilibrio en la actividad comercial local, debido a que un 90% de esta tiene relación directa con la empresa minera.

El suceso llega en un momento en donde se creía que la minería en la provincia de Santa Cruz se encontraba en su “época de oro”, teniendo en cuenta que -entre otras cosas- la misma fue reconocida en la feria internacional Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) 2023 por la International Woman un Mining, por liderar la contratación de mujeres en el sector entre los distritos productores de minerales en el país, índice de progreso que no iría en concordancia con lo ocurrido actualmente.

En este marco el secretario de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, y se refirió a la gran crisis económica que devenirá del cierre de la Mina Triton tanto para las economías familiares como para el desarrollo del sector económico de la ciudad: “Yo pondría que Gobernador Gregores está al borde de un caos institucional, económico y generalizado, porque esto es crónica de una muerte anunciada. Nosotros lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo, tratando de buscarle una solución y de ser un poco más coherentes ante un inminente cierre de Minas, eso no está en discusión. Nosotros sabemos que esta actividad es finita y que tiene principio y fin, pero también entendemos que hay ciertos sectores que tienen que ponerse a trabajar seriamente cuando eso se acerca y eso es lo que ha pasado; no se han puesto en el lugar quienes han tenido que cumplir algunas funciones y han hecho que esta multinacional no respete y ejecute lo que tiene que ejecutar, porque pareciera ser que lo que están cerrando es el quiosco de doña Isabel de la esquina del barrio, y acá lo que están cerrando es un yacimiento donde hicieron negocios importantes durante muchos años, y donde se les permitió hacer una actividad que no en todo el país está permitida, en donde se generaron un montón de posibilidades y la comunidad, la provincia y el país acompañó y acá parece que están cerrando un quiosco y se están yendo y sálvese quien pueda, y eso es lo que da mucha bronca, impotencia, rabia e incertidumbre. Nosotros vamos a estar junto a la comunidad de Gobernador Gregores, como lo hemos hecho siempre en las buenas, en las no tan buenas y en las malas tratando de buscar una solución”, expresó Castro.

Al ser consultado por este medio sobre cómo se llega a esta situación de extrema incertidumbre, el Secretario explicó que este tipo de escenarios ocurren “porque muchos funcionarios se dedican solo a contar buenas noticias y no asumen que tienen problemáticas distintas y que tienen que ponerlas también en el tapete. A mi me asombra mucho el silencio de algunos funcionarios de la Cámara de Empresarios Mineros de Santa Cruz y de la Cámara de Proveedores Mineros Santacruceños, porque para las buenas noticias parece que están todos de la mano y se pelean y pegan codazos para ver quien sale en la foto, y cuando hay que salir a hablar de temas puntuales y delicados, pareciera que no están o que el problema no les afecta. A nosotros sí nos afecta y por eso salimos a hacerlo público, porque necesitamos soluciones reales y si estas estuvieran en nuestras manos, quedate tranquilo que ya las hubiéramos tomado. Nosotros solamente proponemos, no disponemos”, aclaró el Secretario.

El día 10 de febrero se llevó a cabo una reunión en el marco de la conciliación obligatoria por el cierre de la Mina Triton de la cual participaron diversas autoridades entre las que se encontraban el Ministro de Trabajo Teodoro Camino, miembros de ASIJEMIN, el intendente de Gobernador Gregores Hector Vidal, el diputado por el pueblo de Gobernador Gregores Claudio Barria, Gerardo Terraz, secretario de Minería; el Dr. Paravechino abogado de Triton y Ricardo Silva patrimonial de Triton. Sin embargo, no se llegó a un concenso entre las partes, debido a que a pesar de que se tenía previsto y se había advertido que dicho suceso iba a ocurrir y que no iba a tener una solución, no se hizo nada al respecto: “Yo preveía que iba a pasar y hace un año que les estamos dando alternativas y posibilidades, nosotros proponemos, no disponemos. Hay otras personas que tienen que hacerse cargo desde el lugar en el que están y buscar alternativas y ver cómo hacer cumplir las leyes, porque -por ejemplo- Santa Cruz, sin la intención de retrotraerse mucho en el tiempo, dijeron que era la primera Ley de Cierre de Minas y salió en los medios nacionales y que bueno que Santa Cruz estaba mostrando la parte buena y resulta que ahora hay una empresa que se va y no le pueden hacer cumplir esa Ley. Yo la verdad que hay cosas que no entiendo y desde el Ministerio de Trabajo venimos de audiencia en audiencia, que las hacemos por videoconferencia cuando tendríamos que hacer venir a los CEO de las multinacionales a Gobernador Gregores, y que hagan las audiencias al pie del yacimiento para que sientan lo que están generando en una comunidad que durante muchos años se brindó, acompañó, sostuvo y contuvo. Ahora tienen que venir acá, no desde un despacho de Buenos Aires con algunos pseudo representantes, porque lo que tienen acá son pueblos representantes, no un abogado que ni siquiera debe saber dónde queda Gobernador Gregores, dándonos órdenes o queriendo darnos órdenes de cómo va a seguir el proceso de cierre, cuando lo que hay que hacer es cumplir la Ley juntos, se acabó. Si hay una Ley que fue reglamentada y que se hizo háganla cumplir. Mientras ese cierre no esté aprobado, que la empresa no despida gente como lo está haciendo ni les meta presión o los llame para decirles que si no salen ahora van a salir con menos plata y presionado como hacen siempre, intentando jugar con la incertidumbre y la desesperación de la gente”, sentenció el representante de AOMA Santa Cruz.

Por otro lado Castro fue consultado sobre cómo se encuentra la actualidad de las familias que fueron despedidas tras el cierre de la mina, a lo que este señaló que “luego de casi seis audiencias en las que vamos participando, pareciera ser que lo único que tenemos que hacer es escuchar lo que dice la empresa, nosotros dijimos “basta” y hoy está viajando gente de la Comisión conjuntamente con todos los delegados y la gente está con incertidumbre. Vamos a tomar todas las oficinas que tienen y vamos a hacer que toda la gente -la poca que queda- se retiren, se vayan y en función de eso vamos a ver cómo siguen, porque la verdad que es demasiada incertidumbre en momentos tan delicados, porque imagínense que la semana que viene es el aniversario de Gobernador Gregores, ¿qué ganas va a tener de festejar esta gente, si no sabe si va a seguir en su trabajo? no les estamos pidiendo dádivas ni suplicando limosnas a la empresa. Le presentamos un plan para que reconviertan en operadores más completos y profesionales a la gente de Gobernador Gregores -que son 180 o 200 personas- que hasta diciembre las mantenga capacitadas y utilice el yacimiento como un yacimiento escuela para que a fin de año -si es que en algún momento la Secretaría de Minería de la Nación y el área de Minería de la Nación se ponen a trabajar seriamente- después de ocho años inauguren un yacimiento más para que esa gente tengan más posibilidades, porque acá también no hice mención a la ausencia total de la Secretaría de Minería de la Nación que no existe, existe solamente para poner que Santa Cruz es la primera provincia exportadora de oro y plata, pero no para decir que tenemos estos graves conflictos”, remarcó.

Castro se refirió a la participación del Secretario de Estado de Minería de Santa Cruz en el conflicto y expresó que “Gerardo Terraz entiende y acompaña, ha sido uno de los que más acompañó durante este transcurso y que más entiende de la problemática real que estamos viviendo. En él nosotros tenemos las últimas esperanzas que nos quedan, porque la cartera de él es la que tiene que aprobar o no el cierre de Minas. Nos ha confirmado que el cierre de minas aún no está aprobado, entonces lo que nosotros decimos públicamente es que si el cierre de Minas aún no está aprobado por el ente regulador, ¿por qué le permiten a la empresa que mande telegramas y telegramas toda la semana?”.

Por otro lado, el Secretario también se refirió al papel del titular de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Teodoro Camino, y señaló que este se encuentra “a cargo de las audiencias y a él le pido públicamente que utilice más las posibilidades que él tiene como autoridad de trabajo. Tiene un montón de alternativas que puede hacer ejecutar y que la empresa tome una posición más conciliadora y no tan intrascendente como la que tiene. Si yo fuese Ministro de Trabajo, no hubiera permitido que las multinacionales me hablen como me hablan y me vengan a imponer a mi las posibilidades de hacer lo que ellos quieran. Yo pondría un poco más de autoridad y haría respetar los derechos, no solamente de un funcionario público de Santa Cruz, sino también de la provincia, porque en la provincia hay gente y si lo que les importa es la gente, yo sería un poco más duro en mi accionar”.

“Son 380 trabajadores convencionados de los cuales ya se han ido 60 con mentiras, porque la empresa dice que fueron retiros voluntarios, pero ellos los fueron presionando con el hecho que tenían poco tiempo de antigüedad y los fueron apartando con una salida que después vendieron ellos como retiro voluntario. Es una mentira, fueron despedidos encubiertos y la verdad que lo que más nos preocupa de todo son los 180 trabajadores de Gobernador Gregores, porque esto va a generar un impacto impresionante para la localidad”, finalizó Castro.