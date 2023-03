En este marco, el diputado provincial José Luis Garrido dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, y explicó que tuvo la oportunidad “de hablar con la concejal para preguntarle si tenía algún indicio de sospecha de lo que había sucedido y a ella la agarró por sorpresa también, la verdad que no tiene ningún tipo de conflicto familiar o social que la haga llegar a pensar que este atentado puede ser producto de alguna diferencia con alguien”.

“Nosotros, teniendo en cuenta los tiempos que corren y cómo se van desenvolviendo algunos acontecimientos políticos no sólo en Pico Truncado sino que en toda la provincia, tal vez podemos llegar a visualizarlo por ese lado, pero la verdad que es un hecho que festejando los 40 años de democracia y más allá que cualquier sospecha, llama la atención el grado de impunidad con el que estos delincuentes ejecutaron esta maniobra”, agregó.

Al momento del hecho, el auto se encontraba estacionado fuera de la casa de la concejal. Uno de los disparos fue perpetrado en la parte trasera de la puerta del acompañante y el otro ingresó de atrás hacia adelante por la luneta impactando en el asiento del conductor: “Por suerte, los proyectiles fueron encontrados en el interior del automóvil y ahora se están realizando las pericias correspondientes para averiguar el calibre del arma”, señaló Garrido.

Actualmente, el hecho se encuentra en vías de investigación y se sospecha que podría tratarse de un arma de calibre 9 mm; las que usualmente suelen ser brindadas al personal de la Fuerza de Seguridad: “En la localidad están llevando a cabo las pericias y dando comienzo a la investigación. El ministro de Seguridad (Luca Pratti) no se puso en contacto ni conmigo ni con la concejal que, si bien la Policía de Pico Truncado está actuando, si las pericias confirman que el proyectil es de 9 mm, uno puede sospechar que pueden estar involucradas las Fuerzas de Seguridad y, por consiguiente, este tema debería pasar rápidamente a las fuerzas federales”, expresó.

Al ser consultado por este medio por el panorama político que se encuentran vaticinando desde Cambia Santa Cruz y de sus referentes predilectos para estas elecciones, Garrido explicó que “venimos -en el ámbito legislativo- trabajando en profundizar esa labor con distintos referentes de la oposición. Más allá de la relación cotidiana que uno puede tener con legisladores como Daniel Roquel, la diputada Ricci o con el diputado de Encuentro Ciudadano creo que estamos encontrando muchos puntos de acuerdo y eso nos permite avanzar en otro tipo de reuniones como la que tuvimos con los representantes de la Caja de Servicios Sociales que vinieron a exponer la situación o cómo encontraron todo una vez que asumieron tanto representantes del sector de los activos como de los pasivos y empezar a delinear trabajos en base al análisis que los distintos sectores políticos tenemos y tratar de buscar un principio de solución a los planteos no tan sólo de los vocales, sino de los afiliados que ven que a veces se complica mucho el normal funcionamiento de la obra social”.

Para finalizar, Garrido se refirió a los dichos de los referentes de otros frentes políticos que expresaron su intención de eliminar el kirchnerismo de la provincia de Santa Cruz y señaló que, desde su punto,“trabajamos no para que pierda el kirchnerismo, sino para que gane la sociedad de Santa Cruz. Hay cuestiones de fondo que cada vez nos van separando más del kirchnerismo entendiendo que no se llevan adelante políticas de reconversión en la provincia, hay que fortalecer los polos de desarrollo que hay, volver a poner en valor el campo donde corresponde. Es inadmisible que hasta ahora la pesca no sea la principal fuente económica de la provincia. No trabajamos en la construcción de acuerdos que tengan intención de ganarle la elección a otro espacio político, trabajamos en una cuestión superadora que permita reconvertir económicamente Santa Cruz para poder brindar mejor calidad de vida a los santacruceños”, concluyó.