"Veo que el Frente de Todos es un fracaso, Cambiemos fue una frustración por eso tenemos que reflexionar por qué la gente no nos votó en 2019. Creo que hubo una alianza electoral y parlamentaria, pero no una coalición de Gobierno", reflexionó el diputado, y continuó: "Creo que debemos ir a una coalición donde cada espacio represente una identidad que esté de acuerdo con un proyecto de trazado grueso de la Argentina, que tenga sus diferencias, pero no veo esa discusión. Veo más una discusión de candidaturas y de estrategia electoral que de una idea de país".

En la misma línea, indicó que las fuerzas que componen Juntos por el Cambio solo quieren ganar entre sí, y planteó que esa dinámica lleva a "la decadencia "que se hace insoportable para la gran parte de los Argentinos".

Por otro lado, Manes aseguró que la sociedad transita un camino de apatía y resignación, y que la dirigencia política se encuentra desconectada de la realidad lo que facilita el camino para los planteos libertarios que "atentan contra la democracia". "Eso podría ser una pesadilla porque en octubre puede haber una gran sorpresa, con un voto antisistema, con consecuencias muy difíciles para la Argentina, con portación libre de armas, un liberalismo absoluto, desprecio a los marginados y a las mujeres, violencia", pronosticó al tiempo que aclaró que apunta a generar "una mejor política".

Si bien aún no oficializó el lanzamiento de su candidatura, el diputado radical ya hizo públicas sus intenciones de competir por la presidencia, y se muestra cumpliendo con una agenda de actividades, a niveles de un dirigente en campaña. En ese marco es que reveló que sus planes consisten en ampliar la principal coalición opositora, y armar un nuevo espacio con papel destacado, que logre convocar a una mayoría social y que pueda discutir un modelo económico de estabilidad y crecimiento.

"Mi idea es intentar generar una alternativa dentro de Juntos por el Cambio que pueda discutir un nuevo modelo de crecimiento y estabilización de la inflación, pero no solo de luchar por el poder y de hablar de internas todo el día porque parece un nuevo capítulo de la novela política mientras la gente no tiene luz y no llega a fin de mes, con inseguridad, y los chicos se van del país", aseveró.

Por último, consultado por sus planes electorales, aclaró que no cambiarán si el expresidente Mauricio Macri decide correr en la interna al argumentar que el líder del PRO pertenecer a un espacio diferente al suyo. "Nosotros estamos trabajando con mucha gente. Construyendo un espacio que tenga un identidad propia dentro de la coalición. No pertenezco al PRO", concluyó.

