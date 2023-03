No es la primera declaración fuerte que realiza el funcionario con relación al mandatario. El año pasado disparó: "El que trajo al borracho que se lo lleve". Ahora, Berni redobló la apuesta y argumentó: "No es un muerto político porque los muertos no molestan. Hoy molesta políticamente".

Para el ex integrante del gabinete de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández obstruye la reconstrucción "de un peronismo que tiene ambición de poder para transformar" y continuó: "Le hace mucho mal al peronismo, molesta esa necedad de seguir diciendo que va a ser candidato a presidente".

Las declaraciones surgieron en una entrevista televisa donde también fue consultado por el rol de su par de Nación, Aníbal Fernández. Al respecto, el titular de la cartera provincial dijo: "Cuando equivocadamente intenta contradecir los intereses de la provincia de Buenos Aires, me va a tener enfrente".

La relación entre la PBA y la Casa Rosada se tensó tras el despliegue de fuerzas federales en el territorio bonaerense. Según Berni, el ministro Fernández guarda “mucho rencor con el pueblo bonaerense que le dio la espalda” en las elecciones de 2015.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS