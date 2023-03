Se trata de un joven de 27 años, identificado como Lucas Benvenuto, que denunció al conductor de "La Peña del Morfii", Jey Mammon (Juan Martín Rago) por abuso infantil.

Denunciaron a Jey Mammon por abuso infantil: ¿qué hará Telefe?

Este jueves, el conductor de "Argenzuela", Jorge Rial confirmó una fuerte denuncia que realizó, años atrás, Benvenuto. El joven había detallado "A la tarde" (América, a las 15.45) y después en sus redes sociales que, durante su adolescencia, sufrió un "abuso" por parte de "un reconocido conductor de Telefe".

"Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico", dijo la presunta víctima que en el momento del acoso tenía 14 años y el acusado, 32.

En ese sentido, Rial sostuvo: "Repito, existir, existió la denuncia". Pero luego aclaró: "Está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que no haya ocurrido el hecho. El hecho efectivamente ocurrió pero se aplicó la prescripción, pero está. Es del 9 de marzo del 2021 el sobreseimiento". Además adelantó que "hoy sale un comunicado de Jey Mammón. A esperar".

Por otra parte, el periodista de espectáculos Rodrigo Lussich agregó: "Jey Mammon fue mencionado por un joven de 27 años que salió al aire en el programa de Karina Mazzocco inicialmente, se llama Lucas Benvenuto y que mencionó y apuntó contra el conductor por haber tenido una relación de tres años cuando Jey tenía 32 años y él 14". Y añadió: "Una denuncia que llegó a la justicia y que luego prescribió. O sea llegó el tiempo donde no se pudo investigar o avanzar y la causa se terminó. Ante la mención de este joven y aparentemente la vuelta de la Justicia por este causa, el nombre de Jey aparece".

La denuncia en cuestión fue realizada el 18 de diciembre de 2020. En ese momento, Benvenuto relató a la Justicia que en 2007 llegó a la casa de un amigo y allí le cuentan que una persona la quería conocer. Según Benvenuto, allí fue por primera vez a la casa del humorista, quien le envió un taxi previamente, y su madre estaba al tanto de lo sucedido. Según el documento presentado en el Juzgado Correccional N° 3, habrían compartido alcohol y marihuana y el denunciante se habría quedado dormido, momento en el cual, Rago, habría cometido el primer abuso.

En sus redes sociales, el joven se explayó sobre la causa. "No me gusta hablar de estos temas. Yo hoy soy una persona muy feliz. Pero a veces me veo en la ‘obligación’ de hacerlo. No fue mi culpa nada de lo que pasó. Y es algo que no me define hoy porque soy una persona más fuerte. Casos como los de Matías y los míos hay miles", escribió. Y continuó: "Ojalá todos se animen a hablar y por sobre todas las cosas que aborden estos temas con amor, porque como estamos, queda muy lejos que nos animemos a denunciar".

FUENTE: IP PROFESIONAL