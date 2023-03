Morales se refirió a lo dicho por el periodista Horacio Verbitsky, quien aseguró que su precandidatura "es la derivación neofascista del partido democrático tradicional histórico" y lo cuestionó por "encarcelar" a Milagro Sala.

"Sí, me parece muy bien que Verbitsky me tenga miedo, porque voy a ordenar el país de verdad, en mi gobierno él no sería un vacunado VIP, entre otras cuestiones. La verdad de este nefasto personaje podemos esperar cualquier cosa, y es lógico que prefiera a (Javier) Milei, seguramente se debe sentir más cómodo con alguien que nunca ha dado muestras de gestión o ha tenido la experiencia de gestión", resaltó el jujeño.

Además, señaló: "Lo que está presa en Jujuy es la corrupción, Milagro Sala es hoy una presa VIP, que está en prisión domiciliaria por disposición de la Corte Interamericana, y tendría que estar en cárcel común. Milagro Sala, como Ricardo Jaime, como Lázaro Báez, como José López han sido las cabezas visibles de un modelo de corrupción en la República Argentina con el que voy a terminar".

"Yo voy a restablecer el orden en la República Argentina, orden en el estado, en la economía, en la vida cotidiana de la gente, en la calle. Me parece muy bien que Verbitsky me vaya teniendo miedo. Además voy a dar vuelta la Argentina, no solo yo, sino el colectivo, Juntos por el Cambio, con una fuerza política potente que tiene un programa, porque nos están dejando el país patas para arriba, con una crisis de valores, se está imponiendo la

cultura de la violencia y la confrontación por sobre la del esfuerzo y el trabajo, y eso no lo podemos permitir", remarcó Morales.

En declaraciones a la prensa, el precandidato a presidente de la UCR indicó que "la cultura de la impunidad es lo que está imponiendo el kirchnerismo y Verbitsky es uno de los mentores de ese modelo, es un nefasto personaje, doble espía, denunció a compañeros, un homicida".

"Que ese personaje me tenga miedo me hace bien, quiere decir que voy por el buen camino. Tenemos que ser disruptivos para buscar condiciones para que nuestro pueblo tenga trabajo: eso es lo que hago en Jujuy, no solo con el litio, las energías renovables, el cannabis medicinal, el turismo sino que ahora he puesto en marcha un plan de promoción de inversiones. Tiene que haber trabajo en este país, que es un gran país y tiene un gran pueblo", aseguró el mandatario de Jujuy.

Y agregó: "Este año se elige más que un gobierno, este año tenemos que terminar con un ciclo que nos ha degradado. Lo que el país necesita es liderazgo, un presidente con carácter, con autoridad, que gobierne todos los días. Terminé con los cortes de ruta, con un estado paralelo, con una mafia que mataba, eso es la expresión de Milagro Sala presa".

