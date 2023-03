FIFA bajó a Indonesia y Argentina, con Chiqui Tapia a la cabeza, se movió casi tan rápido como la contra de la Selección a Francia en la final del Mundial de Qatar, el 2-0 de Di María. Con esa velocidad, precisión y eficacia, el presidente de AFA aceleró, se reunió con Gianni Infantino, aprovechando que fue invitado al Congreso de Conmebol, y lo convenció para que el Mundial Sub 20 se juegue en nuestro país. Solo falta que lo hagan oficial.

El encuentro entre el mandamás de FIFA y el pope de AFA se dio en en la previa al 76° Congreso Ordinario de la Conmebol. Fue en Asunción y con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana, como tercera parte de la decisión. Es que la Conmebol ayudaría con la logística, ya que la Copa se debe jugar dentro de 50 días: arrancaría el 20 de mayo.

Luego de bajar a Indonesia por cuestiones extradeportivas (no querían compartir el grupo del Mundial con Israel), Argentina se movió para ganarle la pulseada a otros competidores (por ejemplo, Marruecos, otro país que quería organizar la Copa). Desde la AFA vieron la oportunidad doble: traer un torneo de elite al país y que lo pueda jugar la Selección Sub 20, quien no logró el boleto en el Sudamericano.

El sorteo de la Copa del Mundo está pensado para el 20 de abril en Zurich, sin embargo la AFA pediría que se realice en Argentina, lo antes posible. Para que todo sea oficial, debe ser aprobado por el Bureaud del Consejo de FIFA, mismo que integran los seis presidentes de Confederaciones.

La palabra de Infantino

"En relación a la Copa Mundial Sub 20 que se va a celebrar en mayo y junio. Se hubiera tenido que celebrar en Indonesia, desafortunadamente tuvimos que decidir que no se puede jugar ahí, y hemos recibido la candidatura de Argentina", dijo Infantino en el Congreso.

"Aquí tengo las cartas del presidente Chiqui Tapia, del Ministerio de Turismo y Deportes y también del Ministerio de Economía para apoyar y darnos las garantías necesarias a esta candidatura de Argentina, que por supuesto, país campeón del mundo tiene una candidatura muy fuerte", agregó el presidente de la FIFA. Es cauto, pero sabe que nuestro país cuenta con historia y presente. Con cultura y pasión. Es el lugar indicado.

¿Cómo sigue todo?

"La decisión tiene que ser muy pronto, en los próximos días, se va a trasladar esta petición de la Asociación Argentina de Fútbol al Bureau de la FIFA, que va a tomar la decisión de quién va a ser el anfitrión de este Mundial. Ahora quisiera agradecer al presidente Tapia y a toda Argentina", completó Infantino.

Posible estadios:

Cabe destacar que no pueden usarse canchas que estén siendo usadas para otros torneos, por lo que, a priori, se descartarían El Monumental y el José Amalfitani, entre otros. Aunque habría excepciones en el Interior del país.

Las sedes, en total, son cinco. En principio, se barajan La Plata, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, Salta, Córdoba y Chaco. ¿Qué estadios se podrían utilizar?

Estadio Único Madre de Ciudad (Santiago del Estero)

Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata)

Estadio Único Villa Mercedes (San Luis)

Estadio Centenario (Chaco)

Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)

Estadio Padre Ernesto Martearena (Salta)

Los clasificados, bombo por bombo:

Bombo 1: Anfitrión -vacante por ahora, sería Argentina-, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

Bombo 2: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

Bombo 3: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.

Bombo 4: República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala.

FUENTE: Olé.