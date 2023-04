Sergio Berni tras el crimen del chofer: "No sé si nos tiraron un muerto"

Tras ser agredido brutalmente a piñas y piedrazos, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, estuvo este lunes por las noche en América Noticias con Rolando Graña y Soledad Larghi, donde consideró que "no fue habitual" el crimen del colectivero de la línea 620 en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza. "No sé si nos tiraron un muerto", expuso.

"No fue un hecho habitual. Por lo general, los delitos siempre tienen patrones. No es común que un auto cruce a un colectivo a las 4 de la madrugada y no se lleven nada", deslizó.

En su descargo, el funcionario agregó: "Usaron un arma típica de sicario. Nos topamos con un armamento que usan delincuentes de alta monta y con una munición que sale una fortuna. Nada nos cierra".

Acerca de cómo fue el crimen, Berni dijo: "(Al chofer) lo fusilaron, no se resistió. Los delincuentes se llevaron una cartera que no tenía plata y ni siquiera abrieron". Y completó: "No sé si nos tiraron un muerto".

Tras la agresión, Berni apuntó contra las facciones de la UTA y empresarios

Sergio Berni, en otro tramo de la entrevista en América TV, se refirió a las agresiones que recibió este lunes en la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad de Lomas del Mirador, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos.

"Estaban los choferes que, en su legítimo dolor, reclamaban seguridad y las facciones de UTA (Unión Tranviarios Automotor) que también fueron, no por necesidad de representar a los trabajadores sino por todo los negocios que existen ahí. Son cómplices de los empresarios que no instalaron las cámaras de seguridad (en las unidades) de la plata que les dio la Provincia", señaló.

Berni apuntó contra el operativo de la Policía de la Ciudad y puso en duda que el detenido sea el autor del crimen

Berni, por último, apuntó a la intervención de la Policía de la Ciudad cuando se presentó en la manifestación de los choferes, en la que fue agredido. "El conflicto estaba resuelto y de pronto vi que llegó la está la infantería. Me llevaron como un detenido", expresó.

"(Eugenio) Burzaco (ministro de Seguridad porteña) no me dio ninguna explicación", agregó.

El funcionario, al final, indicó: "No estoy convencido de que el detenido sea el asesino. Creo que no es el autor material, pero sí que es parte de la organización".

FUENTE: A24.