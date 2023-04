“Uyyy la p..… madre. Me suena el teléfono. Pará, pará... escuchen esto: alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo. National Weather Service Tornado warning, ¿cómo?: no sé si debería asustarme o tendría que estar tranquilo. Está sonando la alarma otra vez. Hay un tornado por mi área a las cuatro de la tarde, ¿y qué hago?”, expresó preocupado el ex futbolista.

Seguidamente su preocupación se intensificó, debido a que mientras continuaban las alertas del tornado, su pareja la modelo y empresaria Sofía Calzetti, le escribió preguntándole dónde iban a cenar “Lo peor es que mi novia no está en casa”, acotó.

Para demostrar como estaba el clima, se levantó y giró su cámara fuera de la casa, observándose como la tormenta estaba tan fuerte que los vientos golpeaban las palmeras de su patio.

Asi es la casa de Sergio Agüero en la que fue sorprendido por un tornado

Sergio Agüero mostró con mucha preocupación como se estaba incrementado la tormenta fuera de su casa en Miami, que está ubicada Hollywood Beach, la cual adquirió en diciembre pasado por un valor de 15 millones de dólares.

En algunas ocasiones han mostrado su mansión que cuenta con todos los lujos y comodidades, además de estar ubicada frente al mar. El hogar de la pareja cuenta con nueve habitaciones, 13 baños, un gimnasio, un cine privado, un sauna, un amplio garaje, una piscina con vista al mar y una bajada exclusiva a la playa.

Un sitio dedicado a los bienes raíces como lo es Realtor aseguró que la lujosa propiedad fue construida en el 2005 y reformada en el 2020 para tener todas la comodidades que también incluyen una sala de cine, cancha de tenis y un gran gimnasio.

