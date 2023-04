"Es una satisfacción muy grande, mezclada con dolor que esto se haga ley por los chicos de Argentina, esta ley no le sirve a Lucio ya pero sí a muchos niños para que esto no se repita", dijo Ramón Dupuy a Telefe Noticias sobre la aprobación de la Ley Lucio, que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia.

Sobre lo vivido en el momento en que se aprobó la medida por unanimidad, aseguró: "Fue muy fuerte, la sensación todavía la tenemos, no hay explicación, aún no caímos, no tuvimos tiempo. La satisfacción se siente aunque con amargura porque a Lucito no lo tengo".

Luego, el abuelo del niño de 5 años asesinado por su madre y madrastra en La Pampa, contó cómo sigue la lucha para proteger a los más chicos de la violencia familiar: "Desde el caso Lucio a hoy murieron 96 chicos por madrastras, padrastros... Esa es nuestra estadística pero son muchos más, es tremendo lo que está pasando con la niñez".

La ley que se promulgó exige la capacitación en temas de violencia familiar para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sobre esto, Ramón, opinó: "Si bien hubo dos asesinas materiales, hay una intelectual que se los entregó para que lo mataran. El proceso contra esa jueza Ana Clara Pérez Ballester sigue, se le inició un jury para ver las falencias en su accionar".

También se refirió al estado de salud y psicológico de su hijo, el papá de Lucio: "Cristian sigue con su tratamiento aunque ya va un año y medio. A veces está bien y otras veces mal, como todo papá que le arrancan a su hijo".

"¿De dónde saco la fuerza para seguir? De la gente y todos los que nos alientan. Hubiese sido fácil hacer mi duelo pero yo le prometí a Lucio que iba a luchar por todos los niños que quedan indefensos, voy a luchar para que mejore la niñez y no sean vulnerados sus derechos", añadió Ramón.

Y cerró con un pedido de acción a quienes sean testigos de un acto de violencia: "Nadie hizo nada por Lucio, le pido a la sociedad que se involucre. Se puede reservar el derecho de identidad para denunciar violencia contra una criatura, así que háganlo".

