"Soy el el jefe de Gabinete de Ministros del Presidente hasta que él no explicite cuál es la decisión que tome lo seguiré siendo", insistió en declaraciones radiales respecto a su futuro electoral.

En la misma línea, aclaró que si el mandatario decide competir por la reelección lo acompañará, y si anuncia que no competirá evaluará la posibilidad de presentar su precandidatura. "No es novedoso, intenté serlo en 2015 y en 2019", subrayó sobre sus aspiraciones presidenciales.

"Veré, si el Presidente toma la decisión, si están dadas las condiciones para que una candidatura como la mía aporte al Frente de Todos (FdT)", precisó al tiempo que aclaró que hasta que el mandatario anuncie su decisión se desempeña al frente del Gabinete.

Asimismo, detalló: "Siempre cuento que cuando Cristina (Kirchner) anunció ese sábado que eran Alberto y Cristina había llegado de hacer un acto enorme de campaña con Mercedes Marcó Del Pont. Me levanté, escuché la noticia a las diez y a las once estaba escribiendo un tuit de apoyo".

El ex titular de la AFI indicó que las decisiones no se toman en base a las expectativas personales sino al conjunto del espacio, y sostuvo que si el jefe de Estado decide no ir por la reelección evaluará si su lanzamiento "genera expectativas y esperanzas".

La decisión de Cristina Kirchner

El funcionario del entorno del Presidente manifestó que "hace tiempo" no interpreta a la vicepresidenta Cristina Kirchner sino que la comprende en sus decisiones. "La comprendo y me muevo en función de lo que ella ha dicho y dijo que no va a ser candidata", reiteró luego de que la exmandataria anunciara que no competiría tras la condena por la causa Vialidad.

"Si mañana cambia de posición será otra obligación. Entiendo lo de los compañeros porque es una caricia al alma para con ella", respondió consultado por el operativo clamor que impulsan sectores del kirchnerismo.

A su parte, pidió pensar la ecuación "sin Cristina candidata" al tiempo que planteó que continuará ejerciendo su rol de liderazgo. "Ninguna decisión de Cristina genera lío. Todas sus decisiones generan expectativas", ponderó.

La renuncia del jefe de asesores

El titular de ministros habló además sobre la renuncia del jefe de asesores, Antonio Aracre, luego de que trascendieran rumores desestabilizadores contra el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa.

"No hay ninguna condición estructural para que pase lo que pasó. No es un tiro en el pie, no tenemos que pensar en eso, los demás juegan. Es un momento de sensibilidad económica", expresó Rossi.

Por último, se mostró temeroso de opinar de cuestiones económicas, y aseguró que solo hay dos voces autorizadas para hablar tema: Alberto Fernández y Sergio Massa.

"Cuando me preguntan qué medidas se van a tomar digo que las medidas que se van a tomar las anunciará el ministro de Economía", contó, y agregó: "Hay dos únicas voces: la del ministro y la del Presidente que opinan sobre economía en nuestro gobierno y está bien que sea así porque es un momento de extrema sensibilidad".

FUENTE: EL ECONOMISTA