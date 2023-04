Argentina, 1985 no pudo quedarse con la estatuilla en los Premios Oscar 2023 como Mejor Película Internacional, que quedó para el drama bélico Sin Novedad en el Frente, sin embargo en los Premios Platino tuvo revancha.

El filme de Santiago Mitre se alzó con cinco estatuillas y Ricardo Darín, quien interpreta al fiscal Julio César Strassera, emocionó a todos en la gala en Madrid al recibir su galardón como mejor actor por su labor.

“Muchas gracias, no sé si esto es un doble premio, haberlo recibido con Laia con quien trabajé y a quien admiro. Gracias por este reconocimiento, quiero compartirlo con mis compañeros, en especial con Peter Lanzani, nominado también. Sin él no lo hubiera podido hacer”, precisó el actor, en la gala que fue transmitida en vivo por América Tv.

Y remarcó: “Es una maravilla estar en esta décima edición de los premios, un lugar que adoro y que necesita todo nuestro apoyo. Es la trinchera, la resistencia, tenemos que estar siempre para protegerlos pero no a nosotros, a los proyectos futuros”.

Sobre el trabajo de actor, Ricardo Darín explicó profundo: “Cuánto más grande es el sueño más grande es la duda. Fui rechazado en la mayoría de las audiciones que hice. Nuestra vida se debe en gran medida a eso, tener entereza y temple para soportar cuando nos dicen que no”.

“Sin perder nuestra personalidad, nuestra identidad, los actores debemos otorgarle humanidad a cada uno de los personajes que nos tocan. Y quisiera dedicar este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Strassera. Nunca más. Nunca más”, finalizó y se llevó todos los aplausos.

La terminante frase de Ricardo Darín tras la derrota de Argentina, 1985 en los Oscar

Había mucha expectativa por los Premios Oscar 2023 que se entregaban en Los Ángeles y que tenía a una película argentino en la terna a Mejor Film Internacional.

Se trata de Argentina, 1985 quien finalmente no pudo llevarse la estatuilla, que quedó en manos del drama bélico Sin novedad en el frente.

A minutos de conocerse el resultado de la terna, Ricardo Darín habló con TN Show y contó que el resultado “fue una especie de decepción” por la expectativa que había en ellos y en el país.

“Lo vivimos como todos. Le habíamos dado mucha manija y fue una especie de decepción", se sinceró el destacado actor. Y agregó: "Me confundió un poco la llegada de Antonio (Banderas)y de Salma (Hayek) porque hasta ahí sabíamos que estábamos mal".

“Cuando los vi a Antonio y a Salma dije, sera que... pero los que están invitados a presentar un premio están invitados desde hace mucho tiempo atrás. Esa alta dosis de latinidad me hizo dudar, pero enseguida miré hacia un costado a un camarógrafo que estaba apuntando (Edward) Berger de All Quiet y dije, ah no. Porque, viste, es como en los Martín Fierro”, siguió Ricardo Darín.

Y destacó: “Todo bien. Es así, es parte del juego. Ganás o perdés. Hicimos más de lo que podíamos. Hicimos un camino glorioso: ganamos el Goya, el Golden Globe, ganamos premios por todos lados. La gente abrazó y adoró a la película. Esta es una instancia en donde quedan cinco y la moneda cae para un lado o para otro. Hay que entenderlo aceptarlo y felicitar a los ganadores”.

“Siento profundamente en mi corazón la posible decepción de mucha gente en mi país, pero esto es así, se gana y se pierde y hay que saber perder, también. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de la película. Esto no lo menosprecia: al contrario, porque ahora valoramos mucho más los premios anteriores”, cerró el actor.

FUENTE: A24.