Santiago Maratea, secundado por el histórico ex futbolista Pepé Santoro, realizó una conferencia de prensa en el Estadio Libertadores de América para informar cómo se llevará a cabo la colecta que abrió este mismo jueves con el fin de reunir más de 20 millones de dólares y así cubrir las deudas que tiene el club sobre sus espaldas.

“La gente de Independiente entiende perfectamente lo que está pasando, sólo falta que los organice a todos. Entiendo que algo parece imposible y que hay gente que lo descree por el contexto de país, es que la plata vaya donde tiene que ir”, reflejó el influencer.

A través de sus redes sociales contó en una serie de stories de Instagram que ya hay cuatro links de pago fijos disponibles (4 mil, 8 mil, 16 mil y 32 mil pesos), pero también la posibilidad de aportar sumas mayores o menores en el alias “Maratearojo”. ¿El detalle? Antes de finalizar la rueda de prensa, mostró cuánto dinero se reunió en la colecta en apenas una hora: “Ya vamos 74 millones”. Y en una hora llegó a 130 millones.

“No es ninguna novedad: Independiente tiene una deuda muy grande que supera los 20 millones de dólares. Está en un momento bastante crítico. Hicimos el cálculo que al tener 6 millones de hinchas, si 2 millones de hinchas ponen 4 mil pesos pagamos el total de la deuda. Hay mucha gente preocupada porque subió el dólar y pensando que cada hincha va a tener que poner más plata. En realidad no, vamos a tener que recurrir a más hinchas. Lo que hace dos semanas eran 2 millones de hinchas poniendo 4 mil pesos, hoy es 200 millones 200 mil hinchas poniendo 4 mil pesos. Pagamos el total de la deuda de más de 20 millones de dólares”, señaló en su perfil.

“Toda la gente que su vida es Independiente, ya de ese ese lado me atrapó. Pero por fuera de eso me interesa demostrar cómo en el 2023 por las nuevas tecnologías que hay nos podemos organizar millones de personas y generar un beneficio colectivo, transparente, igual para todos. Esto es un antes y un después. Es la forma de organizarse de los hinchas independientemente de la dirigencia”, argumentó durante la conferencia de prensa.

Maratea aclaró que la comisión directiva “no tiene voto ni autoridad en la decisión que se tome con esa plata” y aclaró cómo será el procedimiento: “En el fideicomiso está estipulado que si sobra plata, si se juntan más de 20 millones de dólares, lo que sobre se va a repartir. La prioridad es para las inferiores del club, después para otras necesidades que puede haber dentro o fuera del club en distintas fundaciones. Cada peso que entre a este fideicomiso tiene lugar donde ir y hay auditores que van a chequear que vaya a donde tiene que ir”.

El encargado de coordinar el suceso insistió con que “la transparencia es el ADN de mis colectas” y explicó que su amistad con el periodista Juan Marconi (vicepresidente 2° del Rojo) fue clave para acercarse a la entidad de Avellaneda: “Hemos hablado un par de veces, me tiró la idea un par de veces de una colecta para el Rojo. Siempre me cagué de risa diciendo cómo voy a juntar esa cantidad de plata, que es muchísima plata. Esto arrancó con un meme, que Santi Maratea junte esta plata y terminó siendo cada vez más real”.

“Conocí lo que es un fideicomiso que está armado por los hinchas. Por eso tardamos tanto tiempo hablando con abogados y contadores. No tiene vínculo con Independiente, esta plata no pasa por el club. El manejo total de esa plata y la responsabilidad sobre esa plata es meramente mía. El objeto de este fideicomiso es pagar las deudas puntuales que tiene Independiente. Algunas de ellas, no todas, pero las más importantes o las más urgentes. Pasan los 20 millones de dólares”, detalló Maratea quien contó cómo se compone un fideicomiso.

La deuda con el América por el pase de Cecilio Domínguez es cercana a los 6 millones de dólares y la sentencia por el juicio de Verón es de más de 2 mil millones de pesos, aunque la entidad logró que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Además, la nueva penalidad por las remuneraciones adeudadas a Gastón Silva se aproximan a los 2 millones de dólares.

“El instrumento legal que usamos está pensado para que sea lo menos complejo para pagar la deuda e Independiente siga adelante. Un fiduciante va a poner un interés. En este caso no hay interés, no hay que pagar ese interés. Los hinchas están pagando menos impuestos. Después están los gastos del fideicomiso que son bastantes caros para que lo sepan. Miles de dólares. Entiendo que hay un rumor que es que me estoy llevando el 20% de todo lo recaudado. Por un lado es falso, me gustaría aclararlo. Hay un 5% que no es todo para mí, es para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso. Ya hacerlo sale miles de dólares y eso hay que pagarlo. Si a ellos les parece que es correcto que se paguen los costos del fideicomiso, se pagarán los costos del fideicomiso, que es eso, 5%. Sino, no, el que no quiere no paga. No se está obligando a nadie a nada. El que confíe, que confíe. Respeto la confianza que la gente me da”, sentenció.

Maratea estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Pepe Santoro, ídolo de la institución, quien se reconoció como fanático del influencer y reveló que había colaborado ya en algunas de sus colectas pasadas. En sus palabras, apeló a tocar el alma de los hinchas: ”Viví momentos muy tristes, muy malos, pero con mucho sacrificio lo hicimos, hoy somos los primeros en este trabajo. Estaba explicando muy bien Santi, esta es la única solución, tenemos que ser conscientes y ese corazón rojo que tenemos siempre vibrante dependiente del club, depende mucho de esto. Nosotros trabajamos mucho durante todo el año”.

