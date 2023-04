Mauricio Macri: "El dominio del kirchnerismo se termina en 2023"

"El 20 % de la emisión de deuda directa en 2018, fue autorizada por Decreto de Necesidad y Urgencia", algo que no está permitido, señaló la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN). La "maniobra" de Luis Caputo.

El ex presidente Mauricio Macri se mostró junto a los jugadores de la Selección argentina Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez y los felicitó por ganar en sus respectivas categorías en los premios The Best.