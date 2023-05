Nueva entrega de equipamiento para fortalecer el crecimiento de emprendedores

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, la mandataria provincial, acompañada por las ministras de Desarrollo Social, Belén García; y de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, valoró la labor y el esfuerzo que realizan los emprendedores y emprendedoras de la provincia. Asimismo, destacó la presencia del Estado que acompaña las iniciativas de los mismos. “Esto no es un regalo, sino un derecho. El Estado tiene que estar presente porque lo más importante no es la cocina, la maquinaria, sino las capacidades que tienen ustedes (emprendedores y emprendedoras) para impulsar los emprendimientos al igual que las capacidades humanas que son las más importante. No es la capacidad de la queja sino la capacidad de decir, yo puedo transformar la realidad. Por eso, las y los felicito”, manifestó.

“Santa Cruz Incluye”, es una política pública que alcanza todo el territorio provincial y que apunta a fortalecer las acciones mediante el acompañamiento y entrega de equipamientos destinados a emprendimientos de la Economía Social.

En esta oportunidad, será para los rubros gastronómico, textil, de carpintería, herrería, peluquería y de la construcción, un apoyo que se traduce en la oportunidad de generar un ingreso genuino para santacruceños y santacruceñas. Dicho equipamiento forma parte del programa “Santa Cruz Incluye” a través de fondos UniRSE y con una inversión total de $ 9.749.891,33.

Al momento, entre el 2022 y lo que va del 2023, se llevan ejecutados en el marco de este programa, 21 millones de pesos con una inversión total en la Economía Social de 56.4 millones de pesos.

Fuente: AMA Santa Cruz