Rápidos y Furiosos: así surgió la amistad entre Vin Diesel y Paul Walker

Mick Jagger y Keith Richards, integrantes de la mítica banda The Rolling Stones, fueron demandados judicialmente por plagio por el músico argentino Sergio García Fernández, cuyo nombre artístico es Sergio León, quien también es líder de la banda española Angelslang. El viernes pasado se presentó ante un tribunal de Nueva Orleans y sostuvo que los músicos “tomaron sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley” de sus temas So Sorry (2006) y Seed of God (2007).