En estudios, estuvo José Carlos Blassiotto, el ex ministro Economía de Santa Cruz y diputado provincial mandato cumplido, dialogó con EL MEDIADOR y expuso: “Soy abogado tengo un estudio jurídico, en el 2012 tuve la intención de ingresar en la política, soy una persona que no tiene antecedentes políticos. Soy el único dentro de la política que incursiono en el 2012, en el 2015 hicimos una alianza con Daniel Roquel como candidatos a diputados nacional. Después he ganado la diputación provincial porque hemos fundado el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia y desde ahí hemos recorrido junto a Massa la renovación de la política, con un origen peronista”.

Consultado por cómo lo ve al actual ministro de Economía, Sergio Massa hoy: “Rompí con Massa en el 2019 porque fue candidato del Frente de Todos, no tenía una coherencia con lo que veníamos predicando. El freno la reelección de Cristina. Nosotros trabajamos para oxigenar la política, Massa se corrió y hoy veo lo mismo que ustedes”.

“Massa va a ser candidato a presidente, hay una inflación descontrolada que él es responsable. La responsabilidad la tiene la política a nivel nacional, la inflación se maneja con confianza por parte de los gobernantes, la inflación que tenemos actual viene desde el último mandato de Cristina Kirchner en el 2015 que termino con un 40 por ciento de inflación, vino Mauricio Macri lo elevó y ahora vino Alberto Fernández y lo sigue elevando”, aseveró Blassiotto.

Respecto a la inflación aseguró: “Hoy es complicado manejar la inflación cuando no hay confianza política, tenemos un gobierno donde el Presidente no va a ser reelegido, los integrantes boicotean su mandato, para que haya inversión necesitamos reglas claras, inversión extranjera, hoy no está pasando porque no se exporta como corresponde”.

Conversaciones con Javier Milei

“Hoy ninguno de los que vemos en la grilla nacional nos puede resolver la vida a los argentinos, veo a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei, el Frente de Todos. Estamos en picada”, afirmó el ex ministro Economía de Santa Cruz.

Por otro lado, hizo mención sobre los dichos y propuestas de Javier Milei: “Lo que diga hoy Milei no nos cambia ahora a nosotros, yo hoy le tengo miedo al Gobierno nacional porque son los que hoy gobiernan y estamos viviendo esto. Hay que mirar lo que están haciendo los actuales, Milei plantea la dolarización de la economía argentina y es muy difícil esto. Para ello necesitamos manejarnos con dólares, porque hay que pedirle a Estados Unidos quien hace los dólares, no es tan sencillo”.

“Milei sube porque dice la casta, y muchas cosas que dice tiene razón. Que la política no se ajusta, se ajustan a los ciudadanos comunes, y es así porque esto impacto en los ciudadanos comunes no en la política. Yo en 2015 tenía intenciones de ser parte de un cambio en Argentina”, expuso el abogado.

“Estoy hablando con varios sectores donde me han llamado para ser parte, me llamaron del oficialismo de Santa Cruz y de la oposición, todavía no tengo nada definido. Lo estoy pensando, tengo algunas propuestas. Se ha contactado conmigo Javier Milei, algunas cosas comparto y otras no”, completó.