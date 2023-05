El sindicalista y flamante diputado provincial, Julián Carrizo, dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo: “Me hubiera gustado asumir en otra circunstancia, el accidente llevó a perder un compañero como el Turco Mazú, compartimos muchos momentos, tanto políticos, como gremiales y sociales”.

“El rol que me toca asumir es que el me compromete con la gente que me acompañó con su voto, vine a asumir un compromiso con la comunidad. Vengo a cumplir con lo que me comprometí y tratar de hacer lo mejor posible”, comentó.

También se refirió a la visita que realizó días atrás donde se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner: “Fui a ponerme a disposición, a presentarme ante la Gobernadora de la Provincia y a mostrarle mi compromiso con el proyecto provincial”.

“He decidido integrarme en la mayoría de las Comisiones de Mazú, si bien arranque hace unos días. Presenté dos proyectos de resolución y acompañé en las distintas leyes que se aprobaron en el despacho de Comisión del bloque y recinto”, expresó el diputado provincial.