Javier Mascherano palpitó el debut argentino en el Mundial Sub 20: “Mañana empieza la verdad”

El director técnico de la Selección argentina Sub 20 Javier Mascherano palpitó lo que será el debut en el Mundial de la categoría y afirmó que “Mañana empieza la verdad”. Además, habló de cómo se clasificó al certamen, de lo realizado en el Sudamericano y de las ausencias de Alejandro Garnacho y Nicolás Paz.

El entrenador argentino tomó la palabra en la previa de lo que será el primer partido de la “Albiceleste” en esta Copa del Mundo juvenil ante Uzbekistan en Santiago del Estero y declaró: "Este es un grupo con muchos nuevos. Mañana empieza la verdad. Es un día importantísimo porque es algo que no estaba en nuestras cabezas en febrero".

"Alegría de poder estar acá, no hubiese pensado ser el entrenador de una selección juvenil y que el Mundial sea en Argentina, nuestro país. Ilusión, pero con tranquilidad. Buena energía. Ante nuestra gente, poder venir al Interior, donde la gente no está tan acostumbrada a ver a la Selección. Es un plus, positivo. Muy linda la bienvenida. Sabemos cómo se vive el fútbol en el Interior. Tenemos que aprovechar ser locales en Santiago del Estero" agregó el ex jugador del Barcelona.

Luego, el oriundo de San Lorenzo, Santa Fe, se refirió a la clasificación al certamen y al papel realizado en el Sudamericano de enero en Colombia: “Nos dieron una nueva oportunidad, que para nosotros estaba perdida. Con ganas de hacer las cosas bien esta vez. Obviamente el análisis de lo que paso lo hemos hechos nosotros como cuerpo técnico y también con algunos de los chicos que estuvieron en el Sudamericano".

Alejandro Garnacho del Manchester United y Nicolás Paz del Real Madrid son las grandes ausencias de este plantel del cual Mascherano se mostró satisfecho con su conformación: "Están los que queríamos que estén, no hace falta a hablar de quiénes no pudieron venir. Estamos contentos con el plantel que pudimos armar. El equipo está casi está definido. Por respeto a los jugadores no lo hemos confirmado, así que me reservo".

"Es un juego, tienen que salir a la cancha a jugar despojándose de cualquier presión o cosa externa. Competir bien. Y las cosas se van a dar como esperamos. Tratamos de transmitir que no tiene nada que ver la selección Juvenil con la Mayor. Hubo un tiempo donde la Mayor no conseguía logros y las Juveniles sí. Este en su Mundial y uno nunca sabe si va a poder estar en otro Mundial. Que disfruten este presente" concluyó el formado en River Plate.

FUENTE: TYC SPORTS