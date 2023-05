River inauguró esta tarde la estatua de Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental ante la presencia de jugadores, glorias “Millonarias” y cientos de hinchas que colmaron la Avenida Figueroa Alcorta para estar presentes y escuchar al laureado director técnico.

En la previa del evento, los fanáticos presentes pudieron disfrutar, en una pantalla gigante, de la emisión de la mítica final de la Copa Libertadores 2018 donde el conjunto riverplatense le ganó a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

A las 16, el entrenador más ganador de la historia de River subió al escenario armado a metros del Estadio Monumental acompañado de algunos integrantes de aquella final como lo fueron Franco Armani, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Milton Casco, Jonatan Maidana y Bruno Zuculini -actuales integrantes del plantel de Martín Demichelis-. A estos se sumaron otros dos héroes de aquel 9 de diciembre: Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero, autor del gol que quebró el empate ante el “Xeneize” en España.

Glorias de la talla de Marcelo Salas, Hernán Díaz y Enzo Francescoli, desde su rol de mánager, también acompañaron al oriundo de Merlo que, además, compartió escenario con varios miembros de la comisión directiva entre los que destacan Jorge Brito y Rodolfo Donofrio, actual y ex presidente de la institución. Todos los invitados presentes le dedicaron sentidas palabras al ex jugador de la Selección argentina y del “Millonario”.

Luego, Marcelo Gallardo se encargó de apretar el botón rojo para develar su estatua bronce de siete metros y seis toneladas y media bajo el aplauso del público y la ovación de todo el pueblo riverplatense.

Finalmente, el director técnico de 47 años agarró el micrófono y comenzó agradeciendo a las personas que lo acompañaron a lo largo de su camino en River: “Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, mis compañeros, a mis amigos, a gente de mi cuerpo técnico. Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias. Quiero agradecer a aquellos jugadores que nos acompañaron en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, que es la exigencia. En la exigencia está la posibilidad de crecimiento”.

“Quiero agradecer a los directivos, que me han dado la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me han expresado su confianza y he tratado de no defraudarlos. Gracias a Rodolfo, a Enzo, que siempre ha estado caminando al lado mío” agregó el “Muñeco” reconociendo la labor de la Comisión Directiva.

La compañía del hincha fue un eslabón clave en los ocho años de Gallardo en Núñez y, quien ganó 14 titulos con el “Millonario”, fue contundente en su agradecimiento: “Es maravilloso como 80 mil almas vibran en este estadio. Soy un bendecido de poder ser parte de este club. No hay ninguna posibilidad de que uno se desprenda de este club. Gracias a ustedes, los hinchas. Los voy a amar siempre. Crecí en este club y moriré en este club”.

