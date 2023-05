Hacer una estatua de alguien no es para nada fácil. Y mucho menos cuando ese alguien es tan grande como Marcelo Gallardo. El Muñeco, leyenda eterna de River, quedó tallado en una escultura que se inauguró el fin de semana. Más allá de los homenajes, hubo un detalle que no pasó inadvertido en las redes sociales: el tamaño de la entrepierna con el que fue retratado el DT. Algunos se lo tomaron en forma de gastada, otros se rieron, mientras que otros se enojaron.

Carlos Trillo, impulsor de varios proyectos como el de la estatua de Labruna y Gallardo, charló un rato en el Twitch de Olé sobre esta situación. Aseguró que no lo hicieron con la "intención de ofender a nadie", sino que con el propósito de "destacar su atributo" por las enseñanzas dejadas. Además, en varias oportunidades remarcó que "se puede corregir" y que no tendría drama en hacerlo. Eso sí, para él no le pareció exagerado y lo hubiera hecho "más grande".

No fue con esa intención

La estatua de Marcelo Gallardo generó un gran revuelo en redes y despertó el enojo de varios hinchas. No solo de Boca y otros clubes, sino que también de los propios fanas del Mill. Trillo aseguró que no fue con ánimos de ofender.

"La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo, pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien. Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo", indicó el impulsor de la obra.

Más allá de la intención o no que tuvieron a la hora de hacer la estatua, Carlos Trillo manifestó que si a la gente no le gusta, se puede corregir: "El 99% está feliz, orgulloso y algunos me dicen que debería ser más grande. Y hay un 1% que no le gustó, y yo quiero que todos queden contentos. Si se puede mejorar o corregir, se hará. No fue con mala intención, todo lo contrario".

Además, manifestó que él es una persona muy respetuosa y que no entiende cómo puede ser que en pleno siglo XXI haya gente que se fije en ese tipo de cosas. "Son licencias artísticas que se toma la escultora y que presentó una obra de arte. Puede no gustarte, pero me extraña que en 2023 la gente se enfoque en eso o que piense que eso es algo sexual. Yo soy muy respetuoso con eso, jamás haría algo para chicanear. Si no les gustó, se puede corregir", reiteró.

Por otra parte, señaló por qué Marcelo Gallardo se merecía un reconocimiento como este. "Se merece la estatua más grande del mundo. Se merece esto que sea en bronce y que sea para toda la vida, porque nos enseñó a manejarnos en un montón de cosas. Dejó un predio en Ezeiza espectacular para que futuros cuerpos técnicos de River trabajen con comodidad. Yo creo que nos dejó un legado muy importante y se merecía la estatua", manifestó el fana de River.

Carlos Trillo fue quien dio el visto bueno para terminar de esta manera la obra y aseguró que, más allá del bulto, "la cara de Marcelo está escaneada" y que "está perfecta". "Es la estatua más grande del mundo que tenga alguien ligado al fútbol. No hay estatuas de bronce como estás", agregó.

Por último, comentó que el meme por la estatua del Muñe que más le gustó fue uno de "Benedetto con la lengua afuera" y dejó en claro que "se lo hubiera hecho más grande por lo que significa". "Yo soy un buen hincha que quiere hacer cosas para que le queden a River toda la vida y si desde mi lugar yo puedo hacer que River sea más grande, lo voy a hacer", expresó.



FUENTE: DIARIO OLÉ