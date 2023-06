Semanas atrás se presentó en la capital santacruceña la segunda edición del concurso “Reciclá y Viajá”, que el año pasado tuvo un éxito notable y que en esta ocasión será en dos categorías: para alumnos y alumnas de 5º y 6º año; y para estudiantes de 7º grado.

En estudios estuvo presente el secretario de Gestión Legal y Técnica, Gonzalo Chute, quien en diálogo con EL MEDIADOR, sostuvo: “Viene bastante bien es la segunda edición que hacemos de este concurso, consiste en que los chicos de quinto o sexto año del primario o del secundario junten material reciclable (aluminio, botellas de plástico, botellas de vidrio, papel)”.

Por su parte, comentó que “el objetivo es generar estas buenas prácticas ambientales. Ves a los chicos por las calles yendo a los comercios a pedir y recuperar estos materiales. El objetivo es social más allá de los premios que hay porque involucra al comerciante y a las familias”.

Respecto a los premios hay 1 millón de pesos a los ganadores, 600 mil pesos al segundo puesto, y por último 300 mil al tercero. “Creemos que este año va a estar mejor, más allá de la situación de paros de las escuelas. Tienen que inscribirse para participar”, remarcó.

“Vamos a hacer actividades y con esto van a ganar un equivalente en kilo. Estas actividades van a ser de concientización, entonces la idea es que se vayan inscribiendo para poder participar de este concurso “Reciclá y Viajá 2023””, puntualizó Chute.

Para aquellos que quieran participar pueden hacerlo en el siguiente link donde está en detalle las bases y condiciones del concurso.

Transporte Público en Río Gallegos

Por su parte, se refirió a lo sucedido con el bloqueo de UTA en el normal desarrollo del transporte público de Río Gallegos: “Nosotros tenemos una cuestión, hemos tercerizado el servicio de la empresa CityBus, estamos en contra de los bloqueos no de las medidas de fuerza, el problema es el bloqueo que afecta al trabajador y a los vecinos. Los bloqueos son realizados por personas que no trabajan en CityBus”.

“Hay una intencionalidad, no son cosas nuevas, sino que han pasado con todas las empresas. Nunca tuvimos un servicio como ahora con CityBus, hay cosas novedosas. Hay un problema con todas las empresas y no puntualmente con esto, entonces es algo que hay que revisar ahí”, comentó.

Gestión de Pablo Grasso en Río Gallegos

Por último, habló sobre la gestión actual en Río Gallegos y sostuvo: “Me encontré con Pablo (Grasso) como un aliado que siempre colaboraba y siempre con ganas de trabajar. Uno ve lo que hizo en Río Gallegos y se siente uno interpelado por estas ganas de trabajar. Cuando me ofreció la Secretaria Legal y Técnica no lo dudé”.

“Estamos convencidos que Pablo es lo que necesita la provincia para lo que se viene. Alicia soluciono los grandes problemas de Santa Cruz y queda mucho por seguir. Pablo es muy creativo, y receptivo a las propuestas de los vecinos y del equipo de trabajo. Lo vemos reflejado en hechos que transforman a la realidad. Vamos a tener un cambio histórico en la provincia de Santa Cruz”, puntualizó.

Respecto a su futuro político manifestó: “La cuestión electoral no me mueve, no tengo la cabeza en eso. El desafío hoy es agosto y que Pablo sea gobernador de la provincia”.