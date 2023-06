El doctor Dante Ardenghi, candidato a la intendencia de la localidad de El Chaltén en las próximas elecciones por el partido justicialista "Volver a Creer", dialogó con EL MEDIADOR, quien manifestó: “Hace muchos años que vivo en el Chaltén, siempre cerca de las actividades con la comunidad, haciendo aportes constructivos. Si uno tiene vocación de participar es en todos los ámbitos, y se nos negó esta posibilidad de participar activamente, nunca se nos invitó al ruedo político”.



Por consiguiente, el candidato a la intendencia de la localidad sostuvo: “Uno pretende que todo lo que hemos conseguido no lo tiremos por la borda. No se puede manejar esto con masividad, no se puede manejar con falta de planificación, es la oportunidad para todos los que tienen ideas empiecen a plantearlas. Tenemos una maravilla del mundo y hay que cuidarlo y conservarlo para que siga siendo la fuente de recursos de esta zona”.

Respecto a la crisis habitacional que vive la localidad, expresó: “Es crítica la situación, por falta de organización y por dificultades para entender el desarrollo explosivo que tuvimos. Desde Parques Nacionales sabíamos que, si seguíamos alimentando la radicación de personas, íbamos a encontrarnos con esta crisis habitacional como nos encontramos ahora. Lo que será el gran desafío es el de deshacer este problema que hemos generado nosotros”.

En otra línea, sobre la ausencia de un Diputado por Pueblo en la localidad: “Ojalá se dé y tengamos una voz en la legislatura donde nos hagamos escuchar, hay demandas que no han sido resueltas y nosotros queremos que se resuelvan. Estamos en una situación inferior al resto de los municipios”.

Asimismo, continuó: “Es una decisión política, hay artilugios para ello. Que se sume un diputado o bien que se sortee quien no va a estar representado en la legislatura en la próxima elección, los 15 municipios tienen derecho a participar.

“Hay 1800 electores, se han sumado 600 electores en el último padrón. Parecen pocos, pero estamos hablando de una población que en cuatro años se triplicó”, analizó Ardenghi.

Por último, analizó la gestión de Ticó: “Como habitante, nosotros hemos visto, apreciamos a Néstor Ticó como vecino, nos conocemos hace mucho tiempo. Está en falta con grandes problemas irresueltos de El Chaltén. Es más útil si uno consulta, pide opinión, consensua todas las posibilidades. Es una comunidad atravesada por muchas problemáticas por el gran crecimiento que tuvo”.

“La gran deuda que tiene Ticó es de no haberse rodeado para encontrar equilibrio en relación a las decisiones que se toman”, manifestó.

Apoyo a Claudio Vidal

“Nosotros seguimos de cerca a las personas que proponen un Santa Cruz diferente, hemos visto desde su posición Claudio Vidal ha mostrado que tiene un empuje, algo que es poco frecuente en estos tiempos. En vez de pensar quien se va a poner el traje de candidato, se pusieron obras adelante, avizoramos que podemos plantear un modelo ejecutivo provincial”, remató.