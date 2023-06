Madeleine McCann: la escalofriante carta que escribió el principal sospechoso desde la cárcel

Se dio a conocer una carta que el único sospechoso en el caso de Madeleine McCann le envío a la policía desde la cárcel. Se trata de una carta escrita a mano, donde Christian Brueckner sostiene ser inocente y que padece un calvario por ser acusado de haber asesinado a la menor en 2007.

"No puedes imaginarte cómo es cuando el mundo entero cree que eres un asesino de niños, y no lo eres", revela una parte del escrito publicado por el medio británico Daily Mail.

A su vez aclara que no hay evidencia concreta en su contra y que por este motivo no puede haber un juicio: "Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia".

En paralelo a su incesante inocencia, el alemán de 47 años manifiesta que la policía y los fiscales están "intentando crear un monstruo" para "distraer y dejar que la gente piense que soy el correcto".

Es importante destacar que Bruenckner está preso tras ser condenado por violar a una mujer de 72 años en 2005.

"Estoy casi seguro que otras personas en mi situación, bajo toda la presión, los insultos y las amenazas habrían capitulado hace mucho tiempo. Hubieran preguntado dónde tienen que firmar la pena de muerte. Pero yo no. Soy resistente como botas viejas", sostuvo.

La carta dura cuatro páginas y en la última parte vuelve hacer referencia de las acusaciones en su contra: "Como ya te dije, los responsables no son lo suficientemente fuertes para admitir los errores que hicieron en el caso de Maddie. Entonces están tratando desesperadamente de acusarme de otras cosas raras. No importa que yo tenga una apariencia completamente distinta a lo que dicen las víctimas. Realmente me gustaría saber qué les dicen ellos para convencerlos de que fui yo".

"Estoy escribiendo esto sin autocompasión y mi autoconfianza y autocontrol nunca estuvieron en un nivel más alto. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Ánimo! Mejores días están llegando", finalizó.

A pesar del cierre anímico, en el pie de página se observa un dibujo bastante llamativo, también hecho a mano, que muestra una margarita con pétalos blancos acompañada por las palabras "No culpable" y "Culpable".

Este escrito se dio a conocer horas antes de que se hayan encontrado "nuevos objetos" en los rastrillajes que comenzaron a mediados de mayo en el embalse de Algarve en Portugal.

“Algunos elementos fueron incautados en el marco de esta operación. Estos serán analizados en los próximos días y semanas”, informó la fiscalía a cargo del caso.

Este sector está ubicado a 50 kilómetros de donde desapareció la menor en 2007 y ya había sido allanado en varias oportunidades.

