La conmovedora carta que le escribió Oriana Sabatini a Paulo Dybala tras la derrota de la Roma

Paulo Dybala compartió un sentido mensaje en sus redes sociales horas después de la decepción por la final perdida ante Sevilla en la Europa League. El jugador de la Roma metió el gol que ilusionó a su equipo con el título, pero no alcanzó para sostener la victoria parcial. Luego de la definición por penales, la Joya rompió en llanto, no sólo por la tristeza de no haber podido alzar la copa, sino por los aficionados que viajaron hasta Budapest a alentar al conjunto de la capital italiana.

“Orgulloso de nosotros y orgulloso de ustedes, de todos los fans que nos siguieron a Budapest y de los que nos apoyaron desde casa y desde el Olímpico. Independientemente del resultado, ¡dimos lo mejor! Jugar para este equipo no es solo un deporte o un trabajo, sino un honor. Nos alegramos juntos durante este viaje y también lloramos, lágrimas de sufrimiento que demuestran el valor que le dimos a estas personas. Vamos Roma. Siempre Roma”, escribió el cordobés de 29 años en su cuenta de Instagram.

Para el campeón del mundo fueron días de mucha sensibilidad, dado a que su presencia estuvo en duda hasta último momento por una lesión en su tobillo. Sin embargo, José Mourinho lo utilizó desde el arranque y Paulo demostró su calidad con un gol. También el hecho de estar cerca de volver a ganar un título internacional con la Roma.

Dybala recibió todo el cariño de sus millones de seguidores que posee en su cuenta de Instagram, pero además contó con el apoyo incondicional de su pareja, Oriana Sabatini, quien aprovechó para enviarle buenas energías a su novio con una tierna publicación en las redes.

“Posteo de apreciación a una de las personas más perseverantes, talentosas y profesionales que conozco. No suelo escribir estas cosas acá, porque prefiero decírtelas en la cara, pero tengo la necesidad de compartir el orgullo que siento por vos y la emoción que me da ver todo el esfuerzo que te lleva a finales como la de ayer”, comenzó la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

“Tengo poca idea de fútbol, a decir verdad, pero siento que ayer brillaste y eso no va a cambiar aunque el resultado no haya sido el que querías. Sos un ejemplo enorme para mí y estoy segura que para muchas otras personas mas allá afuera. Hoy sentís que perdiste, pero como te dije muchas veces, sos un ganador en esta vida porque podes vivir de lo que amas; y hacerlo de una manera tan increíble, no es un privilegio que se puedan dar muchos. Te amo, te felicito, y te voy a bancar en todas las finales y partidos que te queden por jugar aunque a veces el resultado nos haga llorar, o mejor aún, festejar. Te amo, Paulo Dybala”, cerró Oriana.

FUENTE: LA VOZ