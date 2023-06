Las autoridades mexicanas encontraron al menos 45 bolsas con restos humanos en el estado de Jalisco. El hallazgo sucedió en el marco de un operativo de búsqueda de ocho jóvenes trabajadores de un call center, que están desaparecidos desde la semana pasada.

El descubrimiento se registró el martes en el fondo de un despeñadero de unos 40 metros en municipio de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara. Y este jueves, personal de la fiscalía estatal concluyó los trabajos para recuperar los cuerpos. "En un cruce de información preliminar, los restos coincidían con las características físicas de algunos de los jóvenes que están siendo buscados", detalló la fiscalía en un comunicado. Sin embargo, añadió que será en base a los resultados del instituto estatal de Ciencias Forenses que se confirmará el número de cuerpos y su identidad.

El call center

Los jóvenes fueron vistos por última vez entre el 20 y el 22 de mayo, según las denuncias presentadas. Tenían en común que trabajaban en un centro de atención telefónica. Las autoridades habían identificado inicialmente a siete desaparecidos: Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina, Jorge Miguel y los hermanos Itzel Abigail y Carlos David. No obstante, este jueves la fiscalía confirmó que también se desconoce el paradero de otro empleado del call center: Juan Antonio, de 34 años.

El call center está en la misma zona donde se reportó el hallazgo de los restos humanos. Según la primeras indagatorias, el call center estaría involucrado en actividades ilegales como fraudes, aunque esto fue rechazado por familiares de los desaparecidos, quienes acusaron a las autoridades de criminalizar a las víctimas. A su vez, la prensa local publicó que se encontraron en el lugar marihuana, una tela y un trapo de limpieza con aparentes manchas de sangre, además de documentos sobre la presunta venta fraudulenta de planes vacacionales.

Desapariciones en ascenso

México registra más de 340.000 asesinatos, unos 100.000 desaparecidos y 52.000 cuerpos sin identificar. La mayoría de estos casos son atribuidos a las disputas entre bandas criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.

Jalisco, donde fueron encontrados los 45 cuerpos, es el estado que registra el mayor número de personas desaparecidas con más de 15.000, según cifras del gobierno federal al cierre de 2022. En los últimos años, en distintas zonas del estado se localizaron restos humanos distribuidos en bolsas o fosas clandestinas.

Según medios locales, tan sólo en los dos primeros meses de este año fueron hallados los cuerpos de 33 personas en cinco fosas clandestinas en la zona metropolitana de Guadalajara. En esa zona actúa el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México y enfrascado en disputas con otras bandas.

Sin ir mas lejos, las cabezas de tres personas fueron abandonadas este lunes frente una instalación militar en un balneario de Cancún en el Caribe mexicano, según informaron fuentes de seguridad. Además de los restos humanos, en el lugar se encontró un mensaje en una manta dirigido al CJNG. Tras el hallazgo, se realizó una intensa movilización en Cancún.

Pacto social

En este marco de violencia, Delia Quiroa, madre buscadora del colectivo "10 de marzo", le propuso en una carta a los líderes de los cárteles la firma de un “Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz”. La activista busca a su hermano que está desaparecido desde marzo de 2014.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este martes la propuesta de Quiroa. “Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, expresó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador instó a los criminales a comportarse “como buenos ciudadanos” y aseveró que “siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia”, al tiempo que se refirió indirectamente a sus programas sociales: “Estoy seguro, es hipotético, de que ya cada vez son menos los jóvenes que se detienen en actividades delictivas”.

FUENTE: PÁGINA/12